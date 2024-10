Colombia Memories hors des sentiers battus dans le Putumayo

Les nombreuses réserves naturelles sont idéales pour les amoureux de la nature et de la randonnée.



Elles abritent une riche diversité de flore et de faune, constituant un excellent endroit pour observer les oiseaux dont certaines espèces endémiques, de nombreux mammifères tels que les singes hurleurs, des grenouilles colorées originaires des jungles du Putumayo et une grande diversité de papillons aux couleurs vives.



Le Putumayo abrite une riche diversité de communautés indigènes, chacune avec sa propre culture, langue et traditions. Visiter les communautés indigènes offre une opportunité d'apprentissage et de respect de leur mode de vie, tout en contribuant à leur économie locale. Des circuits touristiques guidés par des membres de ces communautés permettent de découvrir leurs coutumes de manière authentique.