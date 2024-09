Colombia Memories en immersion à Medellín, la ville aux milles facettes

Situé dans le cœur de Medellín, c’est un lieu emblématique qui rend hommage au célèbre sculpteur colombien. Inaugurée en 2002, cette place publique est aujourd’hui un espace de rencontres, de loisirs et de cultures où il est possible de visiter le Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe et ses archives historiques et photographiques de la ville.



Considéré comme le quartier le plus exclusive et luxueux de Medellín, El Poblado se divise entre plusieurs espaces : la Milla de Oro, zone financière et hôtelière de la ville, le Parque Lleras et Provenza, zone de loisirs, restaurants et bars, ainsi que nombreux espaces verts qui font son charme. Quartier cosmopolite, il attire de nombreux voyageurs et habitants locaux avec ses espaces de coworking, sa grande offre culinaire et ses centres commerciaux.