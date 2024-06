Colombia Memories, vers des voyages plus communautaires

En cette saison basse, l’agence a décidé de se concentrer sur la recherche de nouveaux prestataires pour proposer des voyages encore plus durables et proches des communautés.En avril dernier, l’équipe de Colombia Memories est partie en voyages d'inspection à la recherche de nouvelles activités. C’est notamment dans la région de Santa Marta qu’ils ont eu l’occasion de participer à plusieurs excursions.Certains membres de l’équipe ont pu plonger au cœur des Pueblos Palafitos le temps d’une journée, afin de découvrir ces authentiques villages sur pilotis, où vivent des communautés métisses qui se distinguent par leur vie et leur culture bâties sur l’eau.Tandis que d’autres se sont rendus sur le magnifique trekking de la Citée Perdue, dans les montagnes de Santa Marta. Un voyage de 4 jours à pied à la découverte de paysages tropicaux, d’oiseaux endémiques, de communautés indigènes et d’un site archéologique unique.