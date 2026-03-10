Salaün Holidays : Gina Delforge, nouvelle directrice des ventes BtoB

contribuer au développement des ventes auprès des réseaux partenaires et agences de voyages indépendantes ainsi qu’au renforcement de la stratégie BtoB

Nous sommes très heureux d’accueillir Gina Delforge au sein de l’équipe Salaün Holidays. Son expérience du pilotage commercial et de l’animation de réseaux constitue un véritable atout pour accompagner le développement de nos ventes BtoB et renforcer notre présence auprès des professionnels du tourisme