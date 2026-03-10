Salaün Holidays : Gina Delforge, nouvelle directrice des ventes BtoB

Le tour-opérateur Salaün Holidays renforce son organisation commerciale avec l'arrivée de Gina Delforge au poste de directrice des ventes BtoB, depuis le 2 mars 2026.
Dans ses nouvelles fonctions, elle va "contribuer au développement des ventes auprès des réseaux partenaires et agences de voyages indépendantes ainsi qu’au renforcement de la stratégie BtoB", précise le groupe Salaün dans un communiqué.
Pour ce faire, elle travaillera en étroite collaboration avec une équipe de 7 commerciales et commerciaux.
"Nous sommes très heureux d’accueillir Gina Delforge au sein de l’équipe Salaün Holidays. Son expérience du pilotage commercial et de l’animation de réseaux constitue un véritable atout pour accompagner le développement de nos ventes BtoB et renforcer notre présence auprès des professionnels du tourisme", souligne la direction du Groupe.
Dans ses nouvelles fonctions, elle va "contribuer au développement des ventes auprès des réseaux partenaires et agences de voyages indépendantes ainsi qu’au renforcement de la stratégie BtoB", précise le groupe Salaün dans un communiqué.
Pour ce faire, elle travaillera en étroite collaboration avec une équipe de 7 commerciales et commerciaux.
"Nous sommes très heureux d’accueillir Gina Delforge au sein de l’équipe Salaün Holidays. Son expérience du pilotage commercial et de l’animation de réseaux constitue un véritable atout pour accompagner le développement de nos ventes BtoB et renforcer notre présence auprès des professionnels du tourisme", souligne la direction du Groupe.
Gina Delforge possède plus de 20 ans d’expérience dans le commerce et la direction de réseaux, notamment au sein de Thomas Cook et d'Univairmer.
"Spécialiste du développement commercial, elle a notamment piloté des équipes multisites, accompagné des managers et déployé des stratégies de performance au sein de réseaux de distribution dans le secteur du tourisme", précise le communiqué.
"Spécialiste du développement commercial, elle a notamment piloté des équipes multisites, accompagné des managers et déployé des stratégies de performance au sein de réseaux de distribution dans le secteur du tourisme", précise le communiqué.
Autres articles
-
Salaün Holidays lance un challenge de ventes sur l’Afrique du Sud
-
"Vos Voyages 2026" : Salaün Holidays travaille ses gammes pour sa nouvelle brochure
-
Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon
-
Le groupe Salaün réunit son réseau à Hammamet
-
Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes