Événementiel privé en palace : une manne en croissance pour les hôteliers ? [ABO]

La chronique de Laurent Delporte

Les événements privés connaissent un véritable essor dans les palaces, portés par une clientèle en quête d’authenticité et de moments d’exception. Mariages intimistes, dîners familiaux ou célébrations sur-mesure deviennent autant d’occasions pour les hôteliers de réinventer leur hospitalité. Dans cette nouvelle chronique, Laurent Delporte, expert en hospitalité d’entreprise et hôtellerie de luxe, et président-fondateur de DELPORTE Hospitality, nous explique comment ce segment s’impose désormais comme un levier stratégique et une source de croissance pour l’hôtellerie de luxe.

Rédigé par Laurent DELPORTE le Lundi 22 Septembre 2025

