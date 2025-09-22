TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Événementiel privé en palace : une manne en croissance pour les hôteliers ? [ABO]

La chronique de Laurent Delporte


Les événements privés connaissent un véritable essor dans les palaces, portés par une clientèle en quête d’authenticité et de moments d’exception. Mariages intimistes, dîners familiaux ou célébrations sur-mesure deviennent autant d’occasions pour les hôteliers de réinventer leur hospitalité. Dans cette nouvelle chronique, Laurent Delporte, expert en hospitalité d’entreprise et hôtellerie de luxe, et président-fondateur de DELPORTE Hospitality, nous explique comment ce segment s’impose désormais comme un levier stratégique et une source de croissance pour l’hôtellerie de luxe.


Rédigé par Laurent DELPORTE le Lundi 22 Septembre 2025

Organiser un événement privé dans un palace dépasse largement la simple location d’un cadre prestigieux - DepositPhotos.com, TarasMalyarevich
Dans un contexte où l’expérience client devient un levier stratégique majeur, les événements privés organisés dans des palaces connaissent un regain d’intérêt.

Mariages intimistes, anniversaires, dîners familiaux, demandes en mariage, célébrations sur-mesure… Ces moments rares séduisent une clientèle à la recherche d’émotions vraies et d’un cadre d’exception.

Pour les hôteliers, cette demande représente bien plus qu’un chiffre d’affaires complémentaire : elle devient une occasion de réinventer leur hospitalité et de cultiver leur singularité.

Lire aussi : L'art de la rareté : comment créer une offre luxe vraiment exclusive ?


Une nouvelle attente client : célébrer autrement, dans des lieux qui ont une âme

Les palaces sont des lieux d’exception, parfaitement adaptés aux grandes célébrations privées.

Leur décor somptueux ou leur prestige historique n’expliquent pas seuls cet engouement. Ce qui prime désormais, c’est l’expérience vécue. Le luxe n’a plus besoin d’être ostentatoire : il se vit dans l’émotion.

Il ne s’agit plus simplement d’impressionner, mais de marquer un moment, de créer un souvenir fort, de partager une histoire. La qualité du service, l’écoute, la personnalisation, et la capacité de l’hôtel à comprendre la sensibilité du client font toute la différence.

Un mariage dans un palace ne prend plus nécessairement la forme d’une réception grandiose pour deux cents convives. Il peut s’agir d’un dîner confidentiel à trente personnes dans un salon doré, suivi d’un brunch dans la suite présidentielle, avec vue imprenable sur Paris.

L’essence du luxe s’exprime alors par l’intimité, l’authenticité et un raffinement discret.

Lire aussi : Les résidences hôtelières de luxe, nouvelle alternative aux palaces ?

Le palace, un décor vivant à réinventer selon chaque événement

Un hôtel de luxe fonctionne comme un théâtre vivant. Chaque salon, chaque terrasse, chaque suite peut être transformé pour devenir un décor sur-mesure. Cette capacité de métamorphose constitue l’un des atouts majeurs des palaces.

La collaboration avec des wedding planners s’est généralisée, mais de plus en plus d’hôtels choisissent d’internaliser cette compétence.

Cette stratégie permet de mieux maîtriser les lieux, de proposer des scénographies, d’adapter la restauration, de transformer la décoration florale, de repenser la lumière, et d’orchestrer des services personnalisés jusque dans les moindres détails. L’expérience devient alors globale.

Être reçu au Ritz ne procure pas la même sensation qu’un accueil au Mandarin Oriental. Le premier évoque un imaginaire historique, presque littéraire. Le second se distingue par un style résolument contemporain.

Chaque palace possède son propre langage, son propre art de recevoir. Cette diversité permet à chaque événement d’affirmer son unicité.

Sur-mesure, rigueur et générosité : les clés du succès

Organiser un événement privé dans un palace dépasse largement la simple location d’un cadre prestigieux.

Cette démarche repose sur une exigence de rigueur, d’écoute sincère, de compréhension fine des attentes, même non formulées.

Les équipes doivent aussi faire preuve de spontanéité et de générosité. Ce sont ces gestes inattendus, ces attentions sincères, ce supplément d’âme qui confèrent toute sa magie au lieu.

Parmi les erreurs fréquentes : un accueil trop standardisé, un protocole rigide, une écoute superficielle. Dans l’univers du luxe, la moindre impression de formatage altère la valeur perçue.

Un palace incarne une promesse. Lorsqu’un client investit une somme importante pour un moment unique, aucun détail ne peut être négligé. Tout doit sembler fluide et naturel, tout en étant parfaitement orchestré en coulisses.

Une manne en croissance… mais pas pour tous

L’événementiel privé peut représenter une source de revenus importante pour les palaces.

Ce segment permet de valoriser les espaces hors haute saison, de développer une relation directe avec des clients à fort pouvoir d’achat, voire de fidéliser une clientèle d’avenir.

Cependant, cette activité ne convient pas à tous les profils ni à toutes les occasions. Une parfaite adéquation est nécessaire entre le lieu, le moment et les intentions du client.

Le palace ne constitue pas toujours l’environnement idéal pour certains événements professionnels ou d’entreprise. Un décalage d’image peut survenir lorsque l’univers du client n’est pas en harmonie avec celui du lieu. D’où l’importance d’une approche attentive et cohérente.

Vers une hospitalité d’auteur, inspirée par le sur-mesure

Affirmer sa singularité devient un impératif pour les palaces.

L’événement privé offre une opportunité précieuse d’exprimer une vision propre de l’hospitalité. Chaque réception devient alors une œuvre à part entière.

Ce champ d’expression constitue aussi un terrain favorable à une démarche écoresponsable. Limiter les déplacements, privilégier les prestataires locaux, travailler avec des fleurs de saison, concevoir des menus durables…

Ces choix peuvent être intégrés avec élégance. Il ne s’agit pas de faire la leçon, mais d’ouvrir des options raffinées, en phase avec les valeurs contemporaines.

Entre émotion, excellence et élégance responsable

L’événementiel privé en palace ne se résume pas à une prestation. Il incarne une alchimie subtile entre service, beauté, discrétion et création.

Il s’agit d’un art de recevoir d’auteur, où chaque détail compte, où chaque client mérite une attention unique.

Dans un monde en perpétuelle accélération, ces instants suspendus prennent une valeur inestimable. Ceux qui sauront les faire vivre avec sincérité, écoute et générosité resteront toujours en avance.

Laurent Delporte

Laurent Delporte - Delporte Hospitality
Laurent Delporte - Delporte Hospitality
Laurent Delporte est le président et fondateur de DELPORTE Hospitality.

Après 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, notamment au sein du groupe Accor, il combine esprit visionnaire, culture internationale de l'hospitalité, compétences managériales et opérationnelles et réseau d'experts indépendants pour accompagner les décideurs en matière d'hospitalité au service de leurs clients, collaborateurs et partenaires.

À la fois consultant reconnu dans l'industrie hôtelière, executive coach auprès de dirigeants, conférencier dans le monde de l'hospitalité, il dirige également le magazine DH-Mag dédié aux tendances en hôtellerie et intervient auprès de grandes écoles et salons (HEC, Sup de Luxe, EquipHotel, Maison & Objets…).

Par ailleurs, Laurent Delporte a intégré la 8e place du classement international des influenceurs de l’hôtellerie en 2024 par le magazine américain Global Hospitality et l’organisation International hospitality Institut (IHI) basés aux Etats-Unis. Il a été sélectionné aussi dans la liste des 25 conférenciers du secteur luxe dans le monde.

