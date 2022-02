Colonies de vacances : "Nous pensons pouvoir atteindre les niveaux de 2019"

TourMaG.com - Le pass sanitaire sera encore valable pour les enfants de moins de 16 ans. Est-ce pénalisant ?



Benoit Fontaine : Disons que le pass sanitaire, avec un test négatif, n'est valable que 24 heures.



Cela suppose qu'en termes d'organisation, nous devons présenter les enfants chaque jour avec un nouveau test. D'un point de vue logistique, ce n'est pas une mesure anodine.



Pour autant nous restons dans une bonne dynamique, les réservations sont au rendez-vous. Depuis plusieurs mois, nous enregistrons beaucoup de réservations sur les vacances d'hiver et surtout, malgré le pass vaccinal ou la propagation de l'épidémie, nous n'enregistrons pas d'annulation.



Nous pensons même pouvoir atteindre les niveaux de 2019, nous parlons là d'une année référence. C'est plutôt une bonne nouvelle, cela signifie que la colonie de vacances répond à un besoin identifié par les parents.



Notre objectif maintenant reste de convaincre les derniers parents qui ont des réticences ou se posent des questions, par rapport au côté logistique et organisationnel.



Nous sommes totalement rompus à l'exercice, malgré les changements réguliers des protocoles.



TourMaG.com - Si je résume, le principal impact n'est pas économique pour vous, mais serait plutôt sur les nombreuses questions des parents ?



Benoit Fontaine : Exactement, mais les inquiétudes ne sont pas vraiment nourries, car nous arrivons à accueillir les enfants et leur permettre de s'amuser.



L'impact économique de toutes ces mesures est plutôt limité.



Après il est un secteur où la situation entraîne d'importantes conséquences économiques, à savoir les classes de découverte et les séjours scolaires. A ce niveau nous enregistrons beaucoup d'annulations.



Celles-ci s'expliquent par les interdictions données en local par les recteurs ou les directeurs académiques (DASEN), alors même comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas d'interdiction au niveau national.



Sur ce sujet, les problèmes économiques sont assez importants.