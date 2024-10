Futuroscopie - Les vacances plurielles des enfants 🔑

papy-sitters

Premier mode de garde de nos jeunes vacanciers quand les parents ne sont pas disponibles :qui, soit assurent la garde dans leur domicile, soit dans une rĂ©sidence secondaire, soit au domicile des parents et enfants, soit dans un lieu de vacances payant de type locations façon Pierre & Vacances , croisiĂšres comme tous les croisiĂ©ristes en proposent, villages-clubs comme Belambra ou n’importe quel village du tourisme associatif.Mais, ces grands-parents assumant les fonctions de «» dans des structures marchandes sont peu nombreux, compte tenu des coĂ»ts que reprĂ©sente un sĂ©jour intergĂ©nĂ©rationnel. Ils prĂ©fĂšrent donc en gĂ©nĂ©ral une garde Ă domicile ponctuĂ©e d’activitĂ©s de loisirs extĂ©rieures et intĂ©rieures, favorisant par la mĂȘme occasion une transmission de l’histoire familiale.Certes, les gratuitĂ©s et promotions existent et sont de plus en plus nombreuses de façon Ă rendre l’offre plus accessible et Ă fidĂ©liser une clientĂšle qui, une fois adulte, pourra revenir vers des destinations et des formules de sĂ©jours expĂ©rimentĂ©es plus jeunes.Si les grands parents constituent un mode de garde prisĂ© Ă la fois par les jeunes et par leurs aĂźnĂ©s, notons que celui-ci il convient plus Ă des moins de 10 ans qu’à des prĂ© adolescents et adolescents en quĂȘte d’indĂ©pendance, libertĂ© et surtout de conformisme social. Pour eux, les » papy sitters » constituent un
pis-aller auquel ils se soumettent faute de mieux. ExceptĂ© quand il s’agit de les accompagner dans un voyage exotique : USA, Égypte, Chine
 des destinations qui peuvent les faire saliver.