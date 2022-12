Futuroscopie - Colos, un retour aux fondamentaux 🔑

De toute évidence, les moins de 18 ans ont donc changé et continueront de changer. Il est clair en effet qu’après avoir analysé les évolutions de la génération Z, de nombreuses surprises proviendront de la génération née dans les années 2020, la génération Alpha.



Avec, en tête des causes de ces changements (derrière la pandémie), les technologies que de nombreuses études très documentées ont explorées et détaillées.



En fait, dans la mesure où plus de 90% des foyers français sont équipés d’écrans, les parents reconnaissent que leurs enfants y passent trop de temps.



Encore, ne se rendent-ils pas compte qu’ils y passent encore plus de temps qu’ils le croient. Ainsi, l’étude OPEN (observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique) met en lumière que les 7-10 ans passent quasiment trois fois plus de temps sur le smartphone que ce qu’imaginent leurs parents. Même constat pour l’ordinateur ou la console de jeu, pour cette même tranche d’âge !



Du côté des réseaux sociaux, c’est pareil : selon les parents, les enfants de 7-10 ans et de 11-14 ans utilisent en moyenne, respectivement 1,9 et 3,2 réseaux sociaux. Les enfants déclarent, eux, utiliser respectivement 2,5 et 3,6 réseaux sociaux ! Mais, ils se plaignent de maux de tête (43 % en moyenne), de difficultés d’endormissement (42 %), de passivité (39 %).



… D’où la fureur de certains sociologues qui voient dans cette utilisation massive des écrans une fabrique de « crétins ! ». Ainsi, l’ouvrage de Michel Demurget : « La fabrique du crétin digital » constitue un document de référence à charge contre l’utilisation massive d’Internet qui, selon lui, affaiblit les enfants physiquement, psychologiquement et intellectuellement.