Les autistes de la tech : mes écrans d’abord !



Première catégorie particulièrement identifiable et nuisible au vivre ensemble, les utilisateurs compulsifs de smartphone. Plongés dans la contemplation permanente de leur écran, ils ne daignent jeter un regard sur le monde alentour, et encore moins sur leurs semblables qu’ils ignorent. Sans mépris particulier mais tout simplement avec une indifférence absolue.



Jeunes ou moins jeunes, ils ne sont pas dans le monde d’ici mais dans le monde d’ailleurs et communiquent mieux avec des relations situées à distance qu’en présentiel ! Quand on sait que chacun d’entre nous passe entre 2 et 4 heures par jour sur son portable, il n’est aucun moyen d’améliorer la sociabilité de ces vacanciers (environ 25%), dans un monde malade de sa technologie.



Les « introvertis » : silence absolu !



Timides ou tout simplement indifférents aux autres, ceux-là sont immédiatement identifiables par leurs capacités à tenir les autres à distance. Souvent plus arrogants que la moyenne, voire méprisants, ils ne sont pas des compagnons de voyage faciles. Pour eux, vous n’existez pas. Absorbés par leur monde, parfois dans leurs lectures, ils n’attendent rien des autres, ni sourire, ni amabilité. Au mieux, un mot de politesse.



Les « extravertis » : joie de vivre et priorité aux autres



Fort heureusement, à l’inverse, une catégorie d’individus estimé à un tiers, reste toujours très vivante et présente dans la vie en général et les lieux de vacances en particulier. C’est celle des « extravertis », débonnaires, bon vivants, coopératifs, bienveillants… Ils saluent, remercient, donnent volontiers un coup de main à une personne âgée, racontent facilement leur vie après avoir commenté le climat et la température…



Bref ! Bien avec eux-mêmes et avec les autres, ils peuvent parfois se montrer un peu intrusifs, mais on le leur pardonne dans la mesure où ils partagent avec plaisir une danse, un apéritif, un divertissement. Très friands des séjours en camping ou hôtels-clubs, ils se déplacent le plus souvent en tribus mais en tribus « ouvertes » aux autres dont ils se font volontiers des amis ou tout au moins des relations.



Les « polis » : le respect d’autrui, sans plus



Enfin, il est parmi les vacanciers une dernière catégorie représentant un tiers environ d’entre eux, ce sont des individus relativement distants, ne recherchant pas forcément la compagnie des autres, mais se montrant courtois en toutes occasions. Saluant, remerciant, échangeant des paroles aimables, ils essaient d’éviter de déranger les autres afin de ne pas être dérangés eux-mêmes.



On se fait rarement des amis dans cette catégorie de personnalités, un tant soit peu égoïste. Mais, on en apprécie la délicatesse et la bienveillance.



… Constatée une fois de plus, la complexité sociétale devrait donc nous prémunir contre les clichés fallacieux à force d’être généralistes, nous faisant croire à un lien de causalité systématique entre temps libre, divertissement, convivialité. Oui, les vacances peuvent générer des liens amicaux, mais ceux-ci sont rarement durables tant les barrières sociales et mentales restent solides.



Pour parvenir à de bons résultats, les acteurs du tourisme doivent donc remettre en question leurs programmes d’animation régulièrement…