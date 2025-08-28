La Meuse, en version slow et chic [ABO]

Les amateurs de patrimoine ne seront pas déçus non plus ! Au pied des Côtes de Meuse s'étirent des petits villages pittoresques dont les maisons se succèdent de part et d'autre d'une rue unique. Ces villages-rues se sont généralisés au XVIIe siècle, après les dévastations provoquées par la terrible Guerre de Trente Ans.



Ces bourgades peu peuplées, regorgent de belles maisons en pierre, d'églises aux clochers tantôt pointus tantôt en forme de bulbe, de chapelles, de lavoirs.



Parmi eux, Hattonchâtel fait cavalier seul. Perché sur un éperon rocheux à 355 m d'altitude, il domine la plaine de la Woëvre et le lac de Madine : de là-haut, le panorama est donc prodigieux. Quasiment entièrement détruit lors des combats de la guerre de 1914-18, ce bourg a été largement reconstruit après guerre dans un style furieusement médiéval grâce à la fortune de Belle Skinner, riche héritière américaine devenue mécène.



Avant d'aborder les Côtes de Meuse, on fera aussi halte à Saint-Mihiel. Cette localité qui fait figure de porte d'entrée du territoire, n'a pas usurpé son label de "Petite Cité de Caractère". Dans ses églises Saint-Étienne et Saint-Michel, dans son Musée d'Art sacré, on admirera les œuvres de Ligier Richier. L'une d'elles, un Retable de la Passion de 1523 est visible dans l'ancienne collégiale Saint-Maur d'Hattonchâtel. Ce sculpteur de la Renaissance, natif de la bourgade, passe pour le Michel-Ange Lorrain ! C'est un brin exagéré mais son travail n'en est pas moins appréciable !