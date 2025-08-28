La Meuse, en version slow et chic [ABO]

La Meuse mériterait d'être mieux connue, en particulier son territoire rural appelé les "Côtes de Meuse" mais souvent surnommé "le pays mirabelle".
Ce surnom en dit long d'ailleurs ! En cette fin août 2025, alors que la cueillette de ces petites prunes jaunes s'y termine, les vergers embaument encore de leur odeur entêtante alors que déjà, s'annonce une abondante récolte de quetsches, poires et pommes...
En effet, dans les Côtes de Meuse, la nature est généreuse.
Une géographie aussi étrange que séduisante
Etrange géographie tout de même que celle de ce territoire ! Situées dans l'ouest de la Lorraine, intégrées dans le Parc naturel régional de Lorraine, orientées nord-sud, les Côtes de Meuse sont ce que les spécialistes appellent une "cuesta".
Ce mot d'origine espagnole désigne une colline dont l’une des pentes a été rendue abrupte par l’érosion alors que l’autre forme un plateau légèrement incliné. Une arête, les "hauts de Meuse", marque la limite entre les deux.
La pente la plus abrupte et l'arête des Côtes de Meuse sont couvertes d'une épaisse forêt de feuillus.
Le plateau qui, descend en pente douce de l'autre côté, est, lui, le royaume des vergers, en particulier des mirabelliers. On y vient donc de loin, au printemps, pour admirer leurs petites fleurs blanches. Un spectacle magique qui, hélas, dure, seulement quelques jours.
On y retourne volontiers l'été pour humer l'odeur entêtante des mirabelles. Et aussi, bien sûr, pour déguster et acheter ces fruits d'or.
Au bord des petites routes, des producteurs familiaux écoulent volontiers leurs surplus à prix doux.
A Vigneulles-lès-Hattonchâtel, la coopérative Jardin de Lorraine qui regroupe 16 arboriculteurs, en vend aussi dans sa jolie boutique du 32 Rue de la ... Mirabelle !
Cette boutique vend beaucoup d'autres produits locaux, des confitures bien sûr, mais aussi des pâtés et terrines, des spécialités à base de truffe, du sirop parfumé au safran lorrain bio et bien sûr des vins des Côtes de Meuse.
"Pays Mirabelle", mais pas que...
En effet, dans ce coin, les vergers flirtent souvent avec les vignes ! Et pour cause !
Introduite par les Romains, la vigne a prospéré en Lorraine, jusqu'à occuper 48 000 hectares dans la seconde moitié du XIXe siècle pour produire des vins assez peu alcoolisés. Et puis, patatras ! Concurrencé par les vins du sud de la France, ravagé par les guerres entre la France et l'Allemagne, le vignoble des Côtes de Meuse a été anéanti par la crise du phylloxéra au début du XXe siècle et le manque de bras car les mines et les aciéries de Lorraine offraient de meilleurs salaires.
Pour s'en tirer, les agriculteurs meusiens ont alors planté des mirabelliers sur les pentes douces des Côtes de Meuse. C'est seulement dans les années 1970 que le vignoble a réapparu. Depuis peu, il connaît un beau renouveau ! Certes, il occupe seulement 45 hectares mais il est désormais entre les mains de cinq viticulteurs qui produisent, les bonnes années, 300 000 bouteilles.
Gage de qualité, ses vins bénéficient depuis 2009 d'une IGP, une Indication Géographique Protégée (c'est le nouveau nom des vins de pays) dont Renaud Pierson est le président.
Installés à Billy-sous-les Côtes, Valérie et Renaud Pierson ont pris la suite d'une famille engagée dans le vin depuis onze générations. En quelques années, leur domaine de Montgrignon est passé de 5,5 à 11,5 hectares de vignes cultivés en bio. Il donne des vins rouges légers, des vins blancs "sur le fruit et faciles à boire", des vins effervescents -ceux-ci bénéficient depuis octobre 2024 de l'IGP Lorraine- et également des boissons sans alcool : sirop de griottes, jus de fruits...
Autre vigneron de talent : Léo-Paul Liénard. Installé sur 4,5 hectares, ce jeune homme qui a étudié à Beaune et vinifie "à la façon bourguignonne", vient d'inaugurer un nouveau caveau pour accueillir les visiteurs à Vigneulles-les-Hattonchâtel. On peut y goûter (et y acheter, bien sûr) ses vins qui seront certifiés bio en 2026, et notamment un remarquable pinot gris assez sec, à prix très très doux.
En virée dans les Côtes de Meuse, le visiteur n'a d'ailleurs que l'embarras s'il veut rapporter des spécialités chez lui. S'il vient en voiture, il peut faire halte, aux portes des Côtes de Meuse, dans la petite ville de Commercy, connue pour ses madeleines, et dans celle de Saint-Mihiel, réputée pour ses rochers et ses croquets (vendus à la boulangerie du même nom) et pour la boucherie, le rayon traiteur et le restaurant de la Maison Polmard où l'on déguste une viande d'exception maturée selon un procédé d'hibernation inventé sur place.
S'immerger dans une nature préservée
Les Côtes de Meuse sont aussi un territoire idéal pour prendre un bon bol d'air pur. Partout, y courent des chemins de randonnée balisés que l'on parcourra, selon son humeur et sa forme physique, sur quelques centaines de mètres ou pendant des kilomètres.
Quelle que soit l'option choisie, on est assuré d'être dépaysé et de décompresser paisiblement.
De nombreux itinéraires de randonnée sont proposés sur le site de l'Office de Tourisme Coeur de Lorraine, basé à Saint-Mihiel.
Consulter aussi le site Randos fiches en Meuse
Le lac de Madine, bien plus qu'une touche de fraîcheur
N'allez pas imaginer pour autant que les Côtes de Meuse se résument à des vergers, un petit vignoble et des chemins de randonnée ! Dans cette Meuse des grands espaces, le lac de Madine apporte bien plus qu'une appréciable touche de fraîcheur...
Etabli dans la plaine argileuse de la Woëvre qui abrite également de nombreux étangs, ce plan d'eau artificiel de 1100 hectares mis en eau dans les années 1970, a une triple vocation : réserve d'eau potable pour l'agglomération voisine de Metz; réserve nationale de chasse et de faune sauvage; enfin, hébergements grand public, notamment des gîtes, et base de loisirs réservée aux voiliers et donc interdite aux bateaux à moteur thermique.
Sur place, on trouve un restaurant, des plages, un port de plaisance, un accrobranche, des tyroliennes, des structures gonflables que les enfants adorent. On peut pratiquer le windsurf, le windfoil ou le wingfoil mais aussi le golf sur un terrain de 9 trous.
Preuve que la Meuse peut s'aborder, ce qui est terriblement tendance, en mode slow, on peut faire le tour du lac de Madine à pied ou à vélo. A Heudicourt-sous-les Côtes, la société société Divo Tour Biking loue des VAE.
A lire aussi : Cyclotourisme : le val de Meuse à vélo !
Peu exigeant, le tour du lac de Madine à vélo se fait à son rythme en une ou deux heures, selon que l'on se contente d'admirer le paysage ou que l'on grimpe jusqu'à la butte de Montsec qui, du haut de ses 377 mètres, veille sur un paysage désormais paisible. Ce ne fut, hélas, pas toujours le cas ! Au sommet de cette colline, une rotonde néoclassique à colonnade commémore les offensives menées dans le coin par l'armée américaine à l'automne 1918.
Balades ornithologiques
Bien sûr, le lac de Madine est un lieu idéal pour voir les oiseaux migrateurs. Un point d'observation est installé au bord de l'eau, à Heudicourt-sous-les-Côtes.
L'idéal est cependant de s'offrir une balade d'observation ornithologique avec un guide nature comme Fabrice André. Equipé de jumelles, d'appareils photo avec des téléobjectifs impressionnants, ce bientôt sexagénaire passionné et sympathique vous embarque sur son bateau électrique silencieux qui ne dérange pas la faune.
En sa compagnie, on est assuré d'identifier les différentes espèces. Selon la saison, on découvre hérons cendrés, hérons pourprés, colonies de canards , foulques macroules, poules d'eau, mouettes, chevaliers cul-blanc et autres. On en revient émerveillé.
Compter 150 € pour une balade de 4 heures, pour une personne. 200 € pour un couple. Fabrice André répond aussi aux demandes "à la carte". Une adresse à retenir donc pour une expérience personnalisée.
En Côtes de Meuse, on peut aussi prendre de la hauteur pour une découverte vue du ciel avec Fly Mongolfière, à Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Compter 210 € par personne. Il faut réserver. Ne pas oublier que s'il pleut ou vente, le vol sera annulé !
Des petits villages si pittoresques
Le Retable de la Passion de Ligier Rochier dans l'ancienne collégiale Saint-Maur d'Hattonchâtel (© PB)
Les amateurs de patrimoine ne seront pas déçus non plus ! Au pied des Côtes de Meuse s'étirent des petits villages pittoresques dont les maisons se succèdent de part et d'autre d'une rue unique. Ces villages-rues se sont généralisés au XVIIe siècle, après les dévastations provoquées par la terrible Guerre de Trente Ans.
Ces bourgades peu peuplées, regorgent de belles maisons en pierre, d'églises aux clochers tantôt pointus tantôt en forme de bulbe, de chapelles, de lavoirs.
Parmi eux, Hattonchâtel fait cavalier seul. Perché sur un éperon rocheux à 355 m d'altitude, il domine la plaine de la Woëvre et le lac de Madine : de là-haut, le panorama est donc prodigieux. Quasiment entièrement détruit lors des combats de la guerre de 1914-18, ce bourg a été largement reconstruit après guerre dans un style furieusement médiéval grâce à la fortune de Belle Skinner, riche héritière américaine devenue mécène.
Avant d'aborder les Côtes de Meuse, on fera aussi halte à Saint-Mihiel. Cette localité qui fait figure de porte d'entrée du territoire, n'a pas usurpé son label de "Petite Cité de Caractère". Dans ses églises Saint-Étienne et Saint-Michel, dans son Musée d'Art sacré, on admirera les œuvres de Ligier Richier. L'une d'elles, un Retable de la Passion de 1523 est visible dans l'ancienne collégiale Saint-Maur d'Hattonchâtel. Ce sculpteur de la Renaissance, natif de la bourgade, passe pour le Michel-Ange Lorrain ! C'est un brin exagéré mais son travail n'en est pas moins appréciable !
La Maison Drapier joue les hôtels de charme
Ceux qui ne jurent que par les hébergements très haut de gamme, risquent d'être désappointés.
La Meuse compte seulement deux hôtels quatre étoiles, l'un -les Jardins du Mess- se trouvant à Verdun , l'autre -le Château des Monthairons-, étant au sud de cette ville.
Cependant, les Côtes de Meuse ne sont pas dépourvues d'hébergements de qualité. Prenons la très charmante Maison Drapier, Hôtel du lac de Madine, à Heudicourt-sous-les Côtes.
Labellisé Clef verte, cet hôtel propose 43 chambres classées trois étoiles, réparties en plusieurs catégories -"Elégance Deluxe", "Cosy" ou "l'Essentiel"- dotées de doubles ou jumeaux avec douche ou baignoire balnéo.
Ses tarifs doux pour une chambre double standard (à partir de 125 €), sont évidement plus élevés pour une chambre Elégance Deluxe. Le petit déjeuner buffet (22 € par personne), fait de produits locaux et de spécialités maison, vient en sus.
Maison Drapier dispose également d'un restaurant (compter 35 € le repas par personne) qui sert des spécialités savoureuses et, depuis peu, d'un élégant Spa de 750 m2 avec jacuzzi extérieur, jacuzzi intérieur, hammam, saunas, douche sensorielle, piscine intérieure, solarium. Compter à partir de 210 € pour une chambre double avec accès au Spa.
Ambiance très château à Hattonchâtel
Ceux qui aiment les ambiances plutôt château, préfèreront peut-être l'hôtel-restaurant-bar 3 étoiles installé dans le château d'Hattonchâtel.
Cette très belle bâtisse à l'allure élégante trompe son monde. Construit au IXe siècle à l'initiative d'un évêque de Verdun nommé Hatton, ce château a été largement reconstruit à plusieurs reprises par la suite et notamment après les combats de la guerre de 1914-18 qui ne l'avaient pas épargné.
De style largement gothique troubadour à l'extérieur, le château que l'on voit aujourd'hui doit beaucoup, comme tout Hattonchâtel, à la généreuse Belle Skinner. Le décor intérieur est, lui, un peu inégal. Sur place, une chambre de luxe revient à 185 €, la suite nuptiale pour 210 €. Le petit déjeuner est inclus.
Un Palazzo Yes très baroque
Ceux qui sont en quête d'un grain de folie, préfèreront peut-être le Palazzo Yes, à Woël.
Installé dans une demeure de caractère du XIXe siècle, ce Palazzo propose cinq chambres d'hôtes (de 25 à 45 m²) au décor assez baroque, très coloré, très personnel que l'on retrouve dans la salle à manger et le salon. Les amateurs de décor minimaliste détesteront. Les autres apprécieront son atmosphère inoubliable. A partir de 135 € la chambre pour deux.
Le Palazzo Yes est né de la rencontre, à l'âge mûr, de Sam, architecte et de Yva, cadre dirigeante dans l'industrie de la santé. Désormais, tous deux y vivent à l'année et s'y consacrent entièrement. Leur accueil est chaleureux. Le soir, le couple fait, sur réservation, table d'hôte. Compter à partir de 35 € par personne le repas. 50 € pour un menu gastronomique.
Un Spa devrait compléter l'offre prochainement. Equipé d'un jardin paysager, d'une tente de réception, d'un kiosque à musique, d'un bar extérieur, le Palazzo Yes accueille déjà des événements professionnels ou privés, notamment des mariages. Evidemment, il dispose d'une suite... nuptiale, à l'étonnant lit rond et au plafond somptueusement drapé !
Gastronomie de haut niveau à La Mangeoire
Dans les Côtes de Meuse, on apprécie le bon vin et la bonne chère. En témoigne, à Nonsard-Lamarche, La Mangeoire, le restaurant d'un jeune chef talentueux, Quentin Pierre, distingué par 2 Toques Gault & Millau.
Que l'on se rassure, même si une mangeoire garnie de paille décore toujours la salle, on s'y régale. Quentin Pierre n'a pas ménagé ses efforts pour inviter dans ses assiettes les produits locaux de qualité, par exemple la truite de Saint-Mihiel, le porc de Villotte-sur-Aire, la truffe mésentérique de Bislée…. Compter 49 € pour un menu "Partie de campagne", 79 € pour un menu "Découverte du Terroir". Bien sûr, les vins de Meuse sont à l'honneur.
L'ensemble de cette offre -nature, patrimoine, randonnée, gastronomie- fait des Côtes de Meuse une destination très "slow" mais aussi un tantinet "chic", deux segments très très "tendance".
Ces atouts justifient pleinement de prendre la route des Côtes de Meuse. On viendra avec sa voiture ou... en TGV. Il ne faut qu'une heure seulement de la Gare de l'Est à Paris pour rejoindre la Gare Meuse TGV. Dans ce cas, réserver à l'avance, en s'adressant à l'agence Ada, la location d'une voiture à récupérer en gare à son arrivée.
