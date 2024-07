Cyclotourisme : le val de Meuse à vélo !

Haybes-Dinant, seconde étape du parcours, totalise aussi 53 km. Il fait beau et à cette heure matinale, la faune est au rendez-vous. Canards, cormorans, pics, grèbes, martins-pêcheurs… se manifestent sur et au bord de l’eau. Le vélo va moins vite que les TER qui empruntent la vallée et c’est tant mieux.



Cela permet de profiter de Vireux-Molhain (rive gauche)/Vireux-Wallerand (rive droite), double village ardennais à l’âme ouvrière, typique avec sa brique du nord dressée en étendard et sa collégiale posée dans un vallon affluent.



Il reste 10 km pour gagner Givet. Moins boisés, les versants laissent désormais apparaître des dalles de schiste. Fortifiée par Charles Quint et Vauban, la cité-verrou de Givet, posée de part et d’autre de la Meuse, est dominée par le fort de Charlemont, ex bastion et village militaire.