La Grande Région, grande destination cyclotouristique à venir

Le projet s’articule autour de trois axes principaux :



Développement du réseau cyclable : l'objectif est de créer une destination unique en connectant les provinces belges de Luxembourg et de Liège avec la Meuse française. Cela passe par le développement de réseaux de circulation douce, en s’appuyant sur les itinéraires existants tels que le RAVeL en Wallonie et les voies vertes en Meuse. Des liaisons avec les grands itinéraires européens, comme l'EuroVelo 19 (Véloroute de la Meuse) et la Vennbahn, sont également prévues. À terme, le projet vise à améliorer les connexions vers le Luxembourg, l'Allemagne, la Flandre, les Pays-Bas, ainsi que d'autres destinations du nord de la France.



Optimisation des infrastructures et services d’accueil : le projet mettra l’accent sur l'amélioration des infrastructures d’accueil pour les cyclotouristes, notamment par l’aménagement de zones de repos standardisées à travers toute la région. Il prévoit également une harmonisation des labels existants et des formations dédiées aux professionnels du secteur pour répondre aux attentes spécifiques des cyclistes.



Promotion de la destination : des actions de promotion, notamment des démarches auprès des organisateurs de voyages, seront mises en place pour faire connaître cette nouvelle offre. Un grand événement festif et sportif marquera la fin du projet, prévu pour attirer l’attention des médias et du grand public, notamment des grandes métropoles voisines.