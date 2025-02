Meuse Attractivité renforce son équipe

Julien Nguyen-Chan, fort de 15 ans d’expérience chez Alstom, rejoint Meuse Attractivité en décembre 2024 en tant qu'adjoint au directeur du développement économique. Son expertise en gestion industrielle, acquise à l’international, sera un atout pour booster l’attractivité économique de la Meuse.



Carole Knutti, nouvelle directrice du développement touristique, a pris ses fonctions en janvier 2025. Avec plus de 20 ans d’expérience en marketing territorial et en gestion de projets internationaux, elle apportera son savoir-faire pour renforcer la visibilité touristique de la Meuse à l’échelle nationale et internationale.



Éléonore Manzano, arrivée en octobre 2024, sera en charge du développement de l’observatoire du tourisme. Forte de ses compétences en analyse de données et gestion de projet, elle accompagnera aussi les porteurs de projets en ingénierie touristique et les aidera à naviguer dans le financement européen.



Enfin, Marie Coulomb, en alternance depuis septembre 2024, travaille sur le Slowtourisme en Grande Région. Elle s’investit également dans des projets d’innovation touristique, dont le programme Luniwave, qui promeut un tourisme respectueux de l’environnement.