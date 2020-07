Le CDT de la Meuse intègre l'agence Meuse Attractivité

C’est à l’occasion de son Assemblée Générale Extraordinaire, vendredi 10 juillet 2020 à partir de 9h30 sur le site des Vieux Métiers à Azannes, que les membres statueront sur le projet de dissolution du CDT Meuse au profit de l’Association « Meuse Attractivité ».



Meuse Attractivité, créée le 13 novembre 2019, est née d’une volonté partagée entre la Région Grand Est, le Conseil départemental, le GIP Objectif Meuse, les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et les chambres consulaires.



Cette structure est en charge du développement économique, touristique et de la mise en place d’actions de communication et de marketing.



Meuse Attractivité est présidée par Pascal RIBOLZI, président-directeur général de l'entreprise meusienne Berthold, et dirigée par Stéphane LAGNEL.