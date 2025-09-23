TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Croisières Royaume-Uni : un plan de croissance pour doper le secteur

Un secteur qui pèse 60.000 emplois


Londres et les acteurs de la filière ont lancé un plan stratégique pour soutenir la croissance des croisières au Royaume-Uni. Objectif : stimuler l’investissement privé, renforcer les ports et créer de nouvelles opportunités pour les communautés côtières.


Rédigé par le Mercredi 24 Septembre 2025

Croisières Royaume-Uni : : les ports britanniques, ici Southampton, accueillent chaque année plus de 2 millions de visites à la journée @Deposit-Photos.Com
Croisières Royaume-Uni : : les ports britanniques, ici Southampton, accueillent chaque année plus de 2 millions de visites à la journée @Deposit-Photos.Com
DITEX
Avec plus de 5.8 milliards de livres injectés chaque année dans l’économie britannique et 60.000 emplois soutenus, la croisière est désormais reconnue comme un pilier du tourisme et du maritime au Royaume-Uni.

Pour accompagner son essor, le gouvernement et l’industrie unissent leurs forces dans un Cruise Growth Plan dévoilé le 16 septembre à Londres.

Fruit d’une collaboration entre le ministère des Transports, la CLIA et la UK Chamber of Shipping, le plan fixe une feuille de route commune pour renforcer l’infrastructure portuaire, développer les compétences maritimes et promouvoir le Royaume-Uni comme destination de croisière.

"Le secteur est vital pour notre économie, il crée des milliers d’emplois et des opportunités pour nos communautés côtières", a souligné Keir Mather, ministre de la Mer.

Croisière Royaume-Uni : plus d'un passager sur deux revient pour un séjour plus long

Autres articles
Chaque année, plus de 2 millions de Britanniques choisissent une croisière, tandis que les ports du pays accueillent plus de 2 millions de visites à la journée. La croisière bénéficie directement à plus de 50 ports du territoire, et 60 % des passagers étrangers reviennent ensuite en séjour plus long.

Le plan met l’accent sur la formation aux nouveaux carburants et technologies, la création de parcours professionnels dans l’hôtellerie et le maritime, ainsi que l’intégration des opérations de croisière dans les stratégies nationales de tourisme.

Andy Harmer, directeur général de CLIA UK & Ireland, y voit une opportunité de "consolider la position du Royaume-Uni comme leader international, tout en poursuivant l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050".

Le Cruise Growth Plan prévoit également d’accompagner les collectivités dans l'accueil des passagers, d'intégrer les projets croisières dans les réformes d’aménagement, et de travailler sur la digitalisation des procédures d’immigration et de contrôle aux frontières.

Lu 205 fois

Tags : clia, croisiere
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news CruiseMaG

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !
Costa Croisières donne le ton pour la saison 2026 avec trois temps forts à destination des...
Dernière heure

Calafell Evasión rachète Promenade et accélère sur le Portugal

Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM

Croisières Royaume-Uni : un plan de croissance pour doper le secteur

Malaysia Airlines et Qantas signent un accord de code share

En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !

En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Calafell Evasión rachète Promenade et accélère sur le Portugal

Calafell Evasión rachète Promenade et accélère sur le Portugal
Production

Production

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir
AirMaG

AirMaG

Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM

Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Vacances au ski : Sunweb double ses réservations pour janvier 2026

Vacances au ski : Sunweb double ses réservations pour janvier 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières Royaume-Uni : un plan de croissance pour doper le secteur

Croisières Royaume-Uni : un plan de croissance pour doper le secteur
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias