Croisières Royaume-Uni : un plan de croissance pour doper le secteur

Croisières Royaume-Uni : : les ports britanniques, ici Southampton, accueillent chaque année plus de 2 millions de visites à la journée @Deposit-Photos.Com
Avec plus de 5.8 milliards de livres injectés chaque année dans l’économie britannique et 60.000 emplois soutenus, la croisière est désormais reconnue comme un pilier du tourisme et du maritime au Royaume-Uni.
Pour accompagner son essor, le gouvernement et l’industrie unissent leurs forces dans un Cruise Growth Plan dévoilé le 16 septembre à Londres.
Fruit d’une collaboration entre le ministère des Transports, la CLIA et la UK Chamber of Shipping, le plan fixe une feuille de route commune pour renforcer l’infrastructure portuaire, développer les compétences maritimes et promouvoir le Royaume-Uni comme destination de croisière.
"Le secteur est vital pour notre économie, il crée des milliers d’emplois et des opportunités pour nos communautés côtières", a souligné Keir Mather, ministre de la Mer.
Croisière Royaume-Uni : plus d'un passager sur deux revient pour un séjour plus long
Chaque année, plus de 2 millions de Britanniques choisissent une croisière, tandis que les ports du pays accueillent plus de 2 millions de visites à la journée. La croisière bénéficie directement à plus de 50 ports du territoire, et 60 % des passagers étrangers reviennent ensuite en séjour plus long.
Le plan met l’accent sur la formation aux nouveaux carburants et technologies, la création de parcours professionnels dans l’hôtellerie et le maritime, ainsi que l’intégration des opérations de croisière dans les stratégies nationales de tourisme.
Andy Harmer, directeur général de CLIA UK & Ireland, y voit une opportunité de "consolider la position du Royaume-Uni comme leader international, tout en poursuivant l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050".
Le Cruise Growth Plan prévoit également d’accompagner les collectivités dans l'accueil des passagers, d'intégrer les projets croisières dans les réformes d’aménagement, et de travailler sur la digitalisation des procédures d’immigration et de contrôle aux frontières.
