Croisières Royaume-Uni : un plan de croissance pour doper le secteur

"Le secteur est vital pour notre économie, il crée des milliers d’emplois et des opportunités pour nos communautés côtières"

, la croisière est désormais reconnue comme un pilier du tourisme et du maritime au Royaume-Uni. Pour accompagner son essor , le gouvernement et l’industrie unissent leurs forces dans un Cruise Growth Plan dévoilé le 16 septembre à Londres.Fruit d’une collaboration entre le ministère des Transports, la CLIA et la UK Chamber of Shipping,, développer les compétences maritimes et promouvoir le Royaume-Uni comme destination de croisière., a souligné Keir Mather, ministre de la Mer.