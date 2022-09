La Cité du Vin de Bordeaux fait sa rentrée avec des nouveautés

Pour faire face aux enjeux actuels et maintenir l’attractivité de la Cité du Vin, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin va renouveler une grande partie de ses équipements et repositionner son offre sur la période 2022 à 2023.



Ce programme est mis en œuvre grâce au soutien financier de l'Europe et de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la réponse de l'Union à la pandémie de COVID-19, ainsi que des financements de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux.



Ce projet d’envergure, déjà engagé, va se poursuivre sur la fin d’année 2022 et le début de l’année 2023. Une partie de la scénographie, des équipements numériques et des productions multimédia sera renouvelée, accordant une place plus grande au Vivant, aux femmes & aux hommes du vin dans le Parcours permanent.