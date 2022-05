Bordeaux Fête le Vin se réinvente autour d’un concept plus convivial

Bordeaux Fête le Vin vous donne rendez-vous sur les quais des Chartrons.



Comme à son habitude, la manifestation est organisée autour de plusieurs temps forts, impliquant la ville et la région autour des Avant-Premières, dès le 16 juin, dans la métropole et dans les Villages des appellations sur les quais du 23 au 26 juin.



L’échange et la convivialité seront les maîtres mots de la nouvelle édition qui va s’impliquer dans davantage de lieux : chez les restaurateurs, cavistes et dans des salles de spectacles et lieux culturels et sur les quais de Bordeaux.



Les dégustations de crus, qui restent au cœur de l’événement, se déroulement dans une ambiance encore plus conviviale et agrémentée par la présence de grands voiliers, arrimés aux quais et ouverts aussi à la visite.



Cette année, les participants pourront s’initier aux vins et découvrir les appellations qui font la réputation de la région bordelaise, tout en explorant les endroits qui permettent à ce savoir-faire de rayonner dans la métropole bordelaise et dans le monde entier.