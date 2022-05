La Cité du Vin à Bordeaux passe le cap symbolique des 2 millions de visiteurs

repeaters

Le Parcours permanent de la Cité du Vin vise à replace le vin dans ses différentes dimensions culturelle, civilisationnelle et patrimoniale. Il est complété par des expositions temporaires et autres événements culturels qui visent à renouveler l’intérêt des «». Jusqu’au 28 août, c’est une exposition autour de Picasso et le vin qui est proposée et quiLa dimension ludique et interactive est assurée par les ateliers de dégustations qui s’adressent aussi bien aux amateurs qu’aux connaisseurs éclairés et aux professionnels.La Cité du Vin est aussi un lieu original par son architecture. Les architectes de l'agence XTU architects , Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, ont imaginé un lieu empreint de symboles identitaires : cep noueux de la vigne, vin qui tourne dans le verre, remous de la Garonne.Elle n’est pas sans rappelerpar certains aspects et notamment le fait qu’elle est désormais devenue un emblème identitaire pour la ville. Sans oublier que l’on peut profiter d’une vue panoramique sur Bordeaux depuis le Belvédère avec ses restaurants.Aujourd’hui, avec cette performance, la Cité du Vin de Bordeaux se hisse au 4ème rang des musées les plus visités hors Île de France.