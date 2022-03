Appli mobile TourMaG



Croisière en Gironde, au départ de Bordeaux, bijoux viticoles au fil de la Garonne et de la Dordogne

Entre terroir et découvertes culturelles, nos croisières fluviales au départ de Bordeaux sur la Garonne et la Dordogne jusqu’à l’estuaire de la Gironde sont une occasion idéale de découvrir les traditions françaises de cette région sous un nouveau jour ! Fins palais, amateurs d’histoire, de culture ou de nature sauvage tomberont sous le charme de cette région où la vigne est à l’honneur.

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 14 Mars 2022





Le saviez-vous ?



CroisiEurope a été la première compagnie fluviale à organiser des croisières sur la Garonne au départ de Bordeaux !



Aujourd’hui, c’est à bord du MS Cyrano de Bergerac que nos passagers sillonnent nos itinéraires fluviaux dans cette région.



Nos croisières lèvent l’encre àpour remonter jusqu’à Royan au fil de la Garonne et versPlus vaste estuaire d’Europe occidentale, il se déploie sur 75km vers l’océan Atlantique au milieu d’une nature sauvage authentique et préservée. Des immenses étendues de sable façonnés au gré du vent et des courants en passant par des paysages viticoles entre falaises et corniches jalonnés de maisons troglodytes et de cabanes de pêcheurs, le MS Cyrano de Bergerac vogue au cœur d’une vaste mosaïque de paysages variés à couper le souffle.

Une richesse architecturale, témoin de l’Histoire de la région Au fil des escales, la région raconte son histoire gravée dans la pierre, où villes et villages authentiques aux rues pavées, en pentes et étroites témoignent de l’époque médiévale.



Bordeaux, la Cité du Vin, dont toute la ville est placée au patrimoine mondial de l’UNESCO, possède une richesse culturelle et architecturale abondante.

Point de départ et d’arrivée de nos croisières, cette cité incontournable réserve de nombreuses surprises. On y découvre la célèbre place de la Bourse et son miroir d’eau, sublime de jour comme de nuit. Sur les quais jusqu’au Pont de Pierre et ses 17 arches qui traverse la Garonne, se profile un cadre idéal pour une balade idyllique sur les bords du fleuve et autour du Port de la Lune.



Nos itinéraires dans la Région du Médoc raviront les amateurs d’œnologie à bord d’une croisière ou le monde du vin et de la vigne sont à l’honneur à bord. Une occasion de découvrir les prestigieux vignobles du Médoc et du Sauternais avec des nombreuses haltes le long de la célèbre route des châteaux. Ces escales mèneront à la rencontre des villes et villages aux noms évocateurs de grands crus les plus réputés : Pauillac, Blaye, Libourne, Saint-Emilion et d’autres et seront ponctuées de dégustations de vin au cœur de vignobles de renommée en traversant le plus prestigieux vignoble AOC du monde.



Authenticité, découvertes culturelles, terroir, vignoble et histoire sont au rendez-vous de nos superbes croisières en Gironde dont les itinéraires mènent à la découverte de l’une de plus belles régions françaises.



En ce moment, proposez à vos clients nos offres promotionnelles exceptionnelles au départ de Bordeaux.



► Découvrir nos croisières au départ de Bordeaux



N’oubliez pas le Challenge Agents de Voyage !



Nous vous offrons 400 points bonus pour toute croisière vendue sur nos itinéraires en Gironde sur les départs d’avril et de mai 2022.



Cumulez un maximum de points et choisissez votre croisière fluviale, maritime ou lointaine avec en point d’orgue : notre safari-croisière en Afrique australe pour vous et un accompagnant !



► En savoir plus sur le Challenge

Incontournable destination culinaire, connues pour ravir les papilles gustatives du monde entier : on y déguste des vins de renommée mondiale et les spécialités de la région : foie gras de canard, cannelés ou encore huîtres du bassin d'Arcachon.





