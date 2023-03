Classement des communes touristiques : une consultation publique sur un projet d’arrêté

Fin octobre 2022, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du Tourisme lançait des travaux afin de réviser les critères d’attribution du classement des communes touristiques.



Dans la foulée, la Direction générale des Entreprises (DGE) a réuni un groupe de travail composé de représentants d’élus locaux, de parlementaires membres de l’ANETT et de services de l’Etat.



" Les objectifs principaux sont d’adapter certains critères aux nouveaux besoins touristiques et de verdir le classement afin de répondre à l’ambition du plan "Destination France" de faire de la France la première destination du tourisme durable d’ici à 2030 ", précise le Ministère de l'Economie dans un communiqué.



En parallèle, une consultation publique a été adressée à un public plus large : citoyens, entreprises et associations afin d’en savoir plus sur leurs critères de choix de destinations et offres touristiques et leur vision du tourisme éco-responsable.



Les élus avaient à cette occasion également la possibilité de partager les difficultés liées aux critères de classement actuels ainsi que leurs idées et bonnes pratiques en matière, entre autres, de verdissement des critères. Près de 500 contributions ont été reçues.