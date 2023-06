EDV Ile-de-France : Lionel Rabiet sur la voie d’un troisième mandat

Enfin, Lionel Rabiet souhaite l’arrivée de nouveaux administrateurs au sein de l’instance régionale. À l’image des présents lors du cocktail, « des personnes qui s’investissent beaucoup. J’espère qu’elles se représenteront ».



Le président des EDV IDF a toutefois égratigné ceux qui ne s’impliquent pas. « Il y a une sorte de mal qui nous touche, la disparition inquiétante d’administrateurs (motivés pour se faire élire) et qui ne participent à aucune réunion ».



D’où peut-être à termes la mise en place d’une charte de bonne conduite, histoire de rappeler les droits et devoirs de chacun.



« À partir du moment où on se présente, c’est important de s’impliquer. Dans la vie on peut changer de métier, c’est tout à fait naturel d’être motivé à un moment et ne plus l’être quelques mois après.



Mais dans ce cas-là, la règle c’est de démissionner pour laisser la place à d’autres personnes plus motivées », affirme Lionel Rabiet. Certain(e)s doivent avoir les oreilles qui sifflent...