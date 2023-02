Convention EDV d’Ile-de-France en Guyane : voyage en terre méconnue

Le président des EDV d’Île-de-France veut faire de sa prochaine convention régionale un retour aux fondamentaux du métier d’agent de voyages, tout en le projetant dans un futur déjà en marche.



« Le voyage est à la croisée des chemins, et notamment le voyage lointain qui est sous le feu de la critique des écologistes.



On dénonce facilement son aspect nocif pour la planète, générant d’inévitables émissions de carbone, en oubliant de rappeler ses vertus positives », insiste-t-il.



« Pour beaucoup de destinations, c’est un accélérateur de développement ; et pour les voyageurs, c’est le meilleur moyen de s’ouvrir l’esprit et les yeux à des cultures différentes, à des paysages différents, à des émotions nouvelles ».