EDV : une réforme pour une (r)évolution du poste de président ? 🔑

Le job est super intéressant, mais nécessite d'être à temps plein. Se présenter sans être à la retraite, ce n'est pas honnête.



C'est un métier tellement porté par les femmes, qu'il serait dommage que ce ne soit pas l'une d'entre nous qui prenne la présidence,

En plus de la grande disponibilité et d'une vision de la profession, il faut savoir fédérer... Je ne pense pas que ce soit dans mes compétences.



Je ne suis pas très mondain, et les relations avec les ministères, ce n'est pas trop mon truc,

Par conséquent, cela ne fais plus de doute : en septembre prochain, l'industrie aura un nouveau représentant... ou une représentante :Dans notre actuel sondage, la gent féminine est à la manœuvre, puisque les deux premières places sont trustées par des femmes. Fait rare dans l'industrie, puisque les institutions sont traditionnellement et malheureusement l'apanage des hommes, excepté l'APST présidée par Alix Philipon.Après avoir décliné sa candidature au poste, malgré un intérêt prononcé, Samia Benslimane recentre le débat sur la place des femmes dans l'industrie." souhaite la DG du Groupe Ovoyages -Thalasso n°1.Certains adhérents aimeraient même voir Valérie Boned prendre du grade, mais encore faudrait-il que la secrétaire générale soit titulaire ou délégataire d'une immatriculation.Par ailleurs, rien ne dit que cette juriste de formation, très à l'aise dans les questions juridiques et administratives, souhaite entreprendre un jeu de chaises musicales...Des femmes candidates, il y en aura surement. Sauf que pour prendre le poste, il ne suffit pas de se déclarer ni de le vouloir." indique, François Piot, patron de Prêt-à-Partir.Autre grand patron du secteur à déclarer forfait : Laurent Abitbol,