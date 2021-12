Voyages d’exception lance la marque "Happy Cruise", dédiée à la clientèle gay

Les joyaux des Cyclades, du 29 juillet au 5 août 2022



Un itinéraire à travers des îles emblématiques comme Mykonos et Santorin mais aussi des trésors moins fréquentés comme Folegandros ou Syros. Avec également un détour culturel vers Ephèse en Turquie.



Les passagers embarqueront à bord du MS Galileo, un voilier de 24 cabines.



Beaucoup d’arrêts se feront jusque tard le soir afin de permettre à la clientèle de profiter des festivités de chaque port. Régulièrement, le capitaine proposera des stops de quelques heures afin de plonger dans les eaux turquoise.



Au programme, le reste du temps : barbecue sur le pont, spectacles folkloriques, visites de vestiges antiques et temps libres pour les bars à cocktails et les restaurants du coin ! Accompagnement francophone dès Athènes.



A partir de 2 690 € par personne jusqu’au 28 février 2022 (remise "early booking incluse").



Le paradis des Seychelles, du 13 au 23 octobre 2022



Les passagers embarqueront à bord du Pegasos, un yacht récemment rénové, à la découverte du plus célèbre des archipels de l’océan Indien.



Trois excursions inclues dans le prix les emmèneront à la découverte des oiseaux des îles. Au programme : doigts de pieds en éventail sur les plages de sable blanc, barbecue sous les cocotiers, baignades dans des eaux outrageusement bleues, randonnées et découverte des localités. Accompagnement francophone dès Paris.



A partir de 5 990€ par personne jusqu’au 28 février 2021 (remise "early booking" incluse, vols depuis Paris inclus).