EDV Ile-de-France en Guyane : "Pari tenu, les travaux continuent"

Cette convention en Guyane était un pari, tant la destination est méconnue des professionnels du tourisme. Aux dires de tous, le pari est gagné.Nos agents de voyages et adhérents ont pu vraiment apprécier les joyaux de la Guyane et reviennent avec des idées différentes sur la destination. Et les conférences sur le tourisme aux Antilles, sur la cybersécurité, sur l’intelligence artificielle et sur le tourisme spatial ont sensiblement intéressé nos adhérents, si j’en crois les réactions de chacun.J’ajouterai que cette convention s’est passée dans une excellente ambiance. Et a été aussi l’occasion de moments de franche convivialité. Ça fait du bien !J’en profite aussi pour remercier nos sponsors (on ne le fait pas suffisamment, je trouve) qui, à mes yeux, font entièrement partie de la famille "Entreprises du Voyage". Au-delà de leur soutien financier (important), ils enrichissent aussi les débats et apportent souvent un regard enrichissant sur nos problématiques d’agents de voyage.Sur cette convention, nous avions ainsi le soutien de