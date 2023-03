Les EDV Île-de-France s’interrogent sur l’avenir touristique de la Guyane

exotique

On ne peut oublier non plus l’incontournable excursion surcélèbres pour les différents bagnes qu’elles abritent toujours et dont les « pensionnaires » raisonnent dans la mémoire : Dreyfus, Papillon ou Guillaume Seznec.Propriété du Centre National d’Études Spatiales les îles sont entretenues et exploitées à la fois pour conserver la mémoire du bagne et de son univers impitoyable, mais aussi comme une destination «» balnéaire pour les habitants de Kourou et des environs.Une auberge, des campements et des chambres avec vue sur l’océan accueillent principalement les locaux et les résidents de Kourou, à une heure de catamaran.Kourou et son Centre Spatial Guyanais sont l’autre principale activité touristique, avant d’embarquer en pirogue. Les visites sont assurées par le CNES qui met un point d’honneur à montrer toutes les facettes de l’aventure spatiale française et désormais européenne autour des sites de lancement des fusées Véga, Ariane 5 et bientôt Ariane 6.