EDV : vous êtes jeunes, vous êtes invités en Slovénie !

Nous savons qu'il est parfois difficile quand on débute une activité d'agences de voyage de consacrer du temps et de l'argent aux conventions et congrès.



Pourtant, ces événements de rencontres et d'échanges sont plus que jamais indispensables pour réussir et développer son activité dans un monde du voyage en perpétuelle évolution,

La prochaine convention des EDV Île-de-France arrive à grands pas.L'événement qui se tiendra du 3 au 6 octobre 2024 en Slovénie souhaite attirer de nouveaux visages de la profession. Le conseil d'administration des EDV Île-de-France a décidé d'offrir" a commenté Lionel Rabiet.