Slovénie : une nature préservée, plébiscitée par les Français 🔑

Notre périple nous a ensuite emmené dans le sud-ouest du pays, où les forêts alpines font place à des vignes et des cyprès : l’Italie est à côté et ça se sent.



Pardon pour les mets typiques de cette partie ouest des Balkans (on est proche de ce que j'ai pu goûter en Bosnie), mais la saucisse et la soupe d'orge, et même la liqueur de myrtille (quoi qu'il y ait débat sur ce dernier point) ne font pas le poids face aux produits locaux, à la pasta et aux sardines grillées.



Avec à peine 2 millions d’habitants, la densité de la population en Slovénie n’étouffera pas les touristes, de plus en plus nombreux.



Les magnifiques et préservées grottes de Škocjan, patrimoine mondial de l’Unesco, attirent un flot de touristes régulier. Pourtant, nous confiait notre hébergeur, en 20 minutes de trajet de son auberge à son restaurant un peu plus bas dans la vallée, il ne croise jamais personne. Ah si, corrige-t-il : ce matin, un homme, et un chat.



Sur la côte, on changerait presque de pays. Pour la Corse que je suis, la vénitienne Piran prend des airs de rues ajacciennes (mais il parait que je ramène toujours tout à la Corse).



L'effet plage, sans doute : sur ce petit bras de mer de moins de 50 km, coincé entre l'Italie et la Croatie, il y a plus de monde. Et les touristes sont souvent italiens.