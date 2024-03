Guyane Amazonie sera présent au Ditex - Fête des Voyages

L’un des plus grands attraits de la Guyane est probablement sa. La région propose en effet une grande diversité d’activités de pleine nature parfaites pour tous les visiteurs.Pour plonger au cœur de la destination, quoi de mieux qu’une excursion dans la, avec les, un espace qui regroupe certaines espèces animales uniques commeou encore de nombreuses espèces. A la nuit tombée, les batraciens et les caïmans sont également observables.Sur les plages de Rémire-Montjoly et, entre avril et août, les plus chanceux auront l’opportunité d'observer la, la plus grande des sept espèces de tortues marines au monde.Pour une expérience locale unique, les visiteurs pourront, au rythme de l’eau. Ils auront également la possibilité de profiter d’autres sports nautiques, comme, pour profiter au maximum de cetteLes plus aventureux peuvent également partir en, au cœur de la forêt amazonienne, en suivant un chemin de randonnée parmi la cinquantaine d’itinéraires proposés.