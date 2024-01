Sky High Dominicana : Haïti au départ de Guyane et de Martinique

Pour rappel, Sky High Dominicana a lancé en décembre dernier, un vol qui relie la Guyane Française à la Martinique. A noter également que Sky High Dominicana et Air Caraïbes se sont s’associés récemment pour la mise en place d’un accord de partenariat depuis le 1er octobre 2023.Dans ce cadre, les vols Air Caraïbes entre Santo Domingo et Fort-de-France/Pointe-à-Pitre seront opérés en code share avec Sky High Dominicana, par des jets Embraer 175 et 190.SKYhigh opère des vols réguliers et charters depuis la République Dominicaine vers différentes destinations dans les Caraïbes.