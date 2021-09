Guyane - Amazonie : À la rencontre des tortues marines !

La Guyane, territoire français situé au cœur de l’Amazonie, figure dans la liste des foyers de tortues marines les plus emblématiques au monde. Elle accueille sur ses côtes trois espèces : la Tortue olivâtre, la Tortue verte, et la Tortue luth, géante des mers pesant environ 400 kg et pouvant mesurer jusqu’à 2 mètres de long. Deux mois après la ponte, la centaine d’œufs composant le nid éclora pour donner naissance aux émergences, qui entameront un grand voyage dans les océans, jusqu’à revenir pondre quelques années plus tard, sur cette même plage où elles ont vu le jour. En effet lorsqu’elles ne pondent pas, les tortues marines parcourent des milliers de kilomètres, à la recherche de nourriture.



Elles existent depuis 150 millions d’années, ont côtoyé les dinosaures et ont survécu à toutes les crises climatiques. Pourtant, six des sept espèces présentes dans le monde sont aujourd’hui menacées. Depuis la mise en évidence de sites de pontes d’importance mondiale sur les plages de l’Amana dans les années 1970, puis autour de Cayenne à la fin des années 1990, les tortues marines ont focalisé l’attention de nombreux scientifiques et d’associations.