Carnaval en Guyane Amazonie : saveurs pimentées…j’ai adoré !

Les bals parés masqués sont des ambiances musicales qui font toute la spécificité et la renommée internationale du carnaval guyanais. Ils se caractérisent et s’animent par la présence de personnages typiques, les « Touloulous ». Ces femmes « Reines » du carnaval, parées de leurs plus belles robes, sont dans les starting blocs pour endiabler les salles dédiées à ces moments de détente et de « lâcher prise ». Le bal paré-masqué est un véritable rituel où les codes, le jeu carnavalesque sont conduits par ce personnage emblématique.



Ici c’est le principe de l’inversion qui se réalise tous les samedis, de 23h à l’aube. Seules les femmes se déguisent, les « Touloulous », choisissent leur cavalier et l’invitent à danser. Le tout est cadencé par un orchestre en Live, qui accompagne les déplacements et les déhanchés sur des rythmes spécifiques. La seule règle veut que le « Touloulou » préserve son anonymat et cache tout ce qui pourrait l’identifier, jusqu’à la couleur de ses yeux. Gant, masques, collant, robe longue, cagoule, perruque, bijoux … sont les accessoires utilisés. De même, il est généralement proscrit de danser 2 fois avec le même cavalier. Ce dernier, ne doit pas refuser une danse et il est de bon ton qu’il offre à son Touloulou une boisson en guise de remerciement.