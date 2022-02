5 expériences uniques, à vivre seulement à La Réunion !

Les tunnels de lave sont une curiosité naturelle rare et précieuse. La Réunion est un des seuls endroits au monde où il est non seulement possible de les parcourir, mais où il est aussi possible d’y vivre des expériences inédites. Que ce soit pour un moment de méditation , d’ escape-game , de musique créole ou simplement d’histoire, une chose est sûre : le piton des Neiges et le piton de la Fournaise n’auront plus de secret pour vous.