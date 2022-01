La Réunion : 5 hébergements insolites à découvrir absolument !

À 1500 m d’altitude et à proximité du cœur du Parc national de La Réunion, imaginez-vous passer la nuit à la belle étoile, sous une sphère transparente et chaleureuse. C’est avec cette expérience que Kaz Insolite a fait sa renommée et conquis nombre de couples et de familles. Fondues dans une forêt de cryptomérias et de plantes endémiques, les bulles qui vous accueillent disposent de tout le confort d’un hôtel… la voûte céleste en plus. Vous pourrez également satisfaire votre curiosité et vous laisser porter par les charmes mystérieux des astres grâce à l’Observatoire Astronomique des Makes, situé à deux pas.