Comité du Tourisme de la Guyane Guyane Amazonie

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le Comité du Tourisme de la Guyane est un CRT (Comité Régional du Tourisme). Il assure la coordination des acteurs locaux du tourisme, œuvre à la structuration et au développement de la filière.

L'une de ses missions est de vous informer sur la destination, de vous aider à mieux la comprendre et à l’aimer dès à présent.

Rédigé par l’annuaire Partez en Outre-mer le Vendredi 20 Novembre 2020

Dénomination :

Comité du Tourisme de la Guyane





Le Comité du Tourisme de la Guyane, est le bras armé de la Collectivité Territoriale de Guyane dans le domaine du Tourisme.



Nous disposons d’un siège basé à Cayenne, et d’un bureau parisien situé dans le 8ème arrondissement.



Si pour le voyageur avisé la Guyane est une destination mythique, elle reste encore mal connue des autres voyageurs. On ne lit pas assez dans les médias nationaux combien l’Amazonie française est belle et sources de bien-être, combien l’accueil y est chaleureux, combien c’est la France et l’Europe en Amérique du Sud, avec tous les avantages que cela implique, y compris en termes de sécurité.





Ses équipes mettent à votre disposition des outils d’aide à la vente, et vous suggère de profiter dès à présent d’un webinaire en ligne (de 5 épisodes) pour développer vos connaissances sur l’offre touristique en cliquant Par conséquent, le Comité du Tourisme de la Guyane est à vos côtés pour vous faire découvrir la destination des prochaines vacances de vos clients ou les vôtres, autour du triptyque : Nature, Sciences, Culture.Ses équipes mettent à votre disposition, et vous suggère de profiter dès à présent d’un webinaire en ligne (de 5 épisodes) pour développer vos connaissances sur l’offre touristique en cliquant ici





La Guyane est inédite

Unique en son genre, à peine révélée son authenticité tranche avec la superficialité du tourisme de masse.

Neuve, nouvelle, renouvelée en permanence, elle transporte en à peine 8 heures dans un ailleurs où se croisent les Amériques, l’Afrique et l’Europe.



La Guyane est captivante

C’est LA terre des amoureux d’expériences rares, de rencontres chaleureuses, de paysages à couper le souffle. Un univers multiculturel, luxuriant et immergé dans un paradis vert. Ici, la couleur d’un plumage, le son de la fête et les nuances de la forêt enchantent et créent des souvenirs inoubliables. A la fois vraies vacances et grand voyage.

La Guyane est originelle

La Guyane a en partage le plus important réservoir de diversité biologique de la biosphère qui contient 10 % de toutes les espèces du monde. La Guyane est immémoriale, l’Amazonie existe depuis 55 millions d’années, on est ici au cœur des grands enjeux de la planète. Un contraste saisissant entre l’extrême modernité du spatial et les temps ancestraux des premières civilisations.



La Guyane est naturellement généreuse.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Eco-responsable

Hébergement

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Promouvoir

Informer

Accompagner

Conseiller

Fédérer



Horaires : 9h à 16h

Jours d'ouverture : Lundi au Vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Flavia SERVÉ

Chargée de la promotion Marchés Amériques, Caraïbes & Europe

flavia.serve@guyane-amazonie.fr

Tel : +33 (0)1 42 94 15 16



Sonia CIPPE

Cheffe de pôle promotion Marchés Amériques, Caraïbes & Europe

sonia.cippe@guyane-amazonie.fr

Tel : +33 (0)1 42 94 15 16



Adresse postale : Antenne à Paris : 1, rue Clapeyron (8ème) – Siège à Cayenne : 12 rue Lallouette



Site web : www.guyane-amazonie.fr



9h à 16hLundi au VendrediFrançais - AnglaisFlavia SERVÉChargée de la promotion Marchés Amériques, Caraïbes & EuropeTel : +33 (0)1 42 94 15 16Sonia CIPPECheffe de pôle promotion Marchés Amériques, Caraïbes & EuropeTel : +33 (0)1 42 94 15 16Antenne à Paris : 1, rue Clapeyron (8ème) – Siège à Cayenne : 12 rue Lallouette

Lu 230 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > ADN Amazonia Guyane Evasion