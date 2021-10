A la fois base opérationnelle et site touristique incontournable, le Centre spatial guyanais accueille des clients et des visiteurs du monde entier.



Etendu sur 600km², dont seulement 5% est occupé par des bâtiments et des installations, le Centre spatial guyanais rassemble plus de 40 entreprises dont les 1600 salariés participent chaque jour à l’aventure spatiale européenne.