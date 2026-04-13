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A Miami, la France déploie son armada dans la croisière

Ouverture des portes du Seatrade Cruise Global


À l’occasion du Seatrade Cruise Global (du 13 au 16 avril à Miami), la France met en avant l’ensemble de sa filière croisière, des ports métropolitains aux territoires ultramarins, en passant par les industriels et les marques.


Rédigé par le Mardi 14 Avril 2026 à 13:00

À Miami, le “Presidents Panel” du Seatrade Cruise Global rassemble les dirigeants des grandes compagnies, dont Ponant Explorations Group, autour des enjeux stratégiques de la croisière @Seatrade Cruise Global
À Miami, le “Presidents Panel” du Seatrade Cruise Global rassemble les dirigeants des grandes compagnies, dont Ponant Explorations Group, autour des enjeux stratégiques de la croisière @Seatrade Cruise Global
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Les acteurs français de la croisière se sont donné rendez-vous à Miami pour le Seatrade Cruise Global, grand temps fort de l’industrie, à l’orée de la saison estivale.

Premier pilier de cette visibilité : les ports. Le pavillon French Atlantic Ports regroupe plusieurs escales de la façade Manche-Atlantique - Le Havre, Bordeaux, Brest, Cherbourg, Caen-Ouistreham ou Honfleur - autour d’une offre mutualisée visant à séduire les compagnies internationales.

L’outre-mer en ordre de bataille

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En Méditerranée, la dynamique s’articule autour de Marseille Provence, Var Provence, du Port de Sète et des ports corses, qui défendent ensemble l’attractivité de l’arc méditerranéen français.

Autre signal fort : la montée en puissance des territoires ultramarins. La Martinique, Saint-Martin et la Guyane - sous la bannière “Guyane Amazonia” - sont présentes en tant que sponsors, tandis que la Guadeloupe confirme sa présence parmi les exposants.

Au-delà des destinations, la France met également en avant son savoir-faire industriel. Les Chantiers de l’Atlantique, acteur majeur de la construction navale, et Bureau Veritas, référence mondiale en matière de certification maritime, figurent parmi les exposants.




Le Havre en vitrine

Parmi les ports français présents, Le Havre entend marquer les esprits. Le port normand profite du salon pour présenter son nouveau complexe Le Havre Verrazzano Terminal Croisières, composé de trois terminaux conçus pour fluidifier les opérations et améliorer l’expérience passager.

La délégation, emmenée par les équipes du port et de Haropa Port, mettra également en avant les avancées en matière d’électrification à quai, un levier clé pour réduire les émissions des navires à escale.

À l’heure où Marseille a récemment inauguré l’électrification de ses quais de croisière, la France entend s’imposer comme une destination moteur d’un secteur dont la vitalité ne se dément pas.

Présence de l’Orient Express Silenseas et d’Exploration Group

Côté compagnies, la présence française s’exprime de manière complémentaire.

Le projet Orient Express Silenseas, porté notamment par les Chantiers de l’Atlantique, figure parmi les exposants et incarne l’ambition française sur le segment du luxe.

Dans un registre différent , Ponant Explorations Group se distingue par sa présence dans les débats. Son directeur général, Benoît-Etienne Domenget, intervient lors du “Presidents Panel”, aux côtés des représentants de Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises et Aman at Sea.

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Tags : croisieres, seatrade cruise global
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