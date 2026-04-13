A Miami, la France déploie son armada dans la croisière

Ouverture des portes du Seatrade Cruise Global

À l’occasion du Seatrade Cruise Global (du 13 au 16 avril à Miami), la France met en avant l’ensemble de sa filière croisière, des ports métropolitains aux territoires ultramarins, en passant par les industriels et les marques.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 14 Avril 2026 à 13:00

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