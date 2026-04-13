La croisière contre-attaque sur le terrain de l’image

Pour illustrer cette contribution, le rapport met en avant plusieurs exemples. Aux Canaries, des autorités locales ont collaboré avec les compagnies pour concevoir des excursions valorisant artisans, gastronomie et expériences culturelles.



Résultat : une hausse de 28 % des dépenses à terre par passager à Tenerife en 2023, et plus de 3 000 emplois soutenus dans l’archipel.



À la Barbade, plus de 60 % des excursions sont opérées par des entreprises locales, générant environ 120 millions de dollars de dépenses directes annuelles et soutenant plus de 13 000 emplois.



Le rapport cite également le cas de Cozumel, au Mexique. Lors de la saison 2023-2024, le port a enregistré 483 millions de dollars de dépenses liées à la croisière, soutenant plus de 7 400 emplois directs et près de 12 000 au total en incluant les effets indirects.



Autant d’initiatives qui, selon le WTTC, montrent qu’une meilleure intégration locale permet de limiter les fuites économiques et de renforcer l’impact du secteur dans les destinations.