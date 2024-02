Global Airlines : ses A380 vont-ils opérer en France ? 🔑

Nous travaillons avec Factory Design et JetMS sur la rénovation intérieure de notre premier avion.



Nous prévoyons d'offrir un niveau d'expérience élevé à bord.



Sur les futurs avions, nous prévoyons de proposer de nouveaux concepts tels que des espaces sociaux à bord. Il y aura trois classes de voyage : première classe, classe affaires et classe voyageur international,

luxe vers de nouveaux sommets

Il est assez gourmand en termes de carburant, du fait de ses gros moteurs.



De plus, il a entrainé des adaptations au niveau du personnel à bord et des changements des procédures d'embarquement dans les aéroports qui sont devenues un peu plus compliquées.



Finalement, l'ensemble des bénéfices ne contrebalançait pas les contraintes qu'il générait,

" nous précise Liam McKay, le directeur des affaires internationales.Pour comparer, l'A380 d'Air France était configuré pour accueillir en tri-classe, 538 passagers.Le niveau d'exigence a été placé haut, puisque la compagnie souhaite mener le "" comme des bars à bord, des salons et même des douches dans les classes premium.Les rêves du petit James Asquith inspirent donc les équipes expérimentées de l'entreprise.C'est aussi tout le problème de miser à 100% sur l'A380.Le super jumbo a été un véritable échec commercial aussi bien pour Airbus que pour les compagnies l'exploitant. Non seulement le pari de l'avionneur sur les trajets de hub à hub n'a pas été le bon, mais en plus son exploitation n'est pas vraiment évidente. analysait en 2019, Paul Chiambaretto, de la Chaire Pégase.Malgré l'échec commercial, pour les dirigeants de Global Airlines, le doute n'est pas permis.