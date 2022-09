ETF Airways : une nouvelle compagnie aérienne en Outre-mer ! 🔑

Dans l'ensemble, aux Antilles, les capacités sont très importantes et en forte hausse ces derniers mois.



Il existe de nombreuses offres, et il est certain que nous ne trouvons pas dans nos prix moyens la traduction de toutes les augmentations passées,

L'arrivée de ce nouvel acteur dans les Outre-mer intervient dans un contexte particulier sur des dessertes, où la rentabilité n'est pas vraiment celle escomptée par les acteurs.Entre la flambée du prix du pétrole, les décisions des préfets d'augmenter les taxes pour ne pas augmenter les tarifs à la pompe et les surcapacités d'Air France sur ces destinations, la compagnie ETF qui se place comme une low cost pourrait bien perturber l'ordre établi." nous confiait Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair. La DGAC avait indiqué que la flambée des prix dans l'aérien avait été moindre pour les lignes des outre-mer.Alors que pour les départs partout en France, les billets avaient augmenté de 43,5 % toutes destinations confondues sur le seul mois de juillet 2022, l'inflation vers les DROM-COM (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer) s'était limitée à + 21,1%.Surtout que dans le même temps, Corsair digère tout juste le mariage avorté avec Air Austral et que cette dernière attend toujours la validation de son plan de sauvetage par la Commission européenne.Entre la surcapacité mortifère L'avenir nous le dira...