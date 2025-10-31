Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné - Depositphotos @VadimVasenin
Le feuilleton de la taxation des aides aux vacances continue.
Alors que le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2026 prévoyait d’instaurer une contribution patronale de 8% sur certains avantages jusqu’ici exonérés comme les chèques-vacances, titres-restaurants ou chèques-cadeaux, la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a finalement rejeté l’article 8 du texte le 20 octobre dernier.
Une victoire provisoire pour les organisations professionnelles, dont Les Entreprises du Voyage (EDV), mobilisées contre cette mesure jugée "injuste" et "dangereuse" pour le pouvoir d’achat des salariés.
Taxation des aides aux vacances : le texte initial de nouveau examiné
"Le risque est d’ouvrir la porte à une hausse progressive : aujourd’hui 8%, demain 10%, puis 20%", alertait récemment Jean-François Michel, président du conseil des organisateurs de séjours de jeunes des EDV.
Mais la bataille est loin d’être terminée : le texte initial du gouvernement sera de nouveau examiné en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 4 novembre 2025.
Les EDV, soutenus par d’autres acteurs du tourisme social, entendent poursuivre la mobilisation pour éviter toute mesure susceptible de fragiliser les dispositifs d’accès aux vacances.
