Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné

Une taxe jugée injuste et dangereuse

Alors que le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2026 prévoyait d’instaurer une contribution patronale de 8% sur les chèques-vacances, titres-restaurants et autres avantages sociaux, la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a rejeté la mesure le 20 octobre dernier. Une première victoire pour les acteurs du tourisme et les organisations professionnelles.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 31 Octobre 2025

