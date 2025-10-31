TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

ITA Airways rétablit sa liaison directe entre Rome et Tel Aviv


ITA Airways rétablira sa liaison directe entre Rome Fiumicino et Tel Aviv Ben Gurion dès le 1er janvier 2026. Deux vols quotidiens seront proposés à bord d’un Airbus A321neo configuré en trois classes.


Rédigé par le Vendredi 31 Octobre 2025

ITA Airways annonce qu’à compter du 1er janvier 2026, la liaison directe entre Rome Fiumicino et Tel Aviv Ben Gurion sera rétablie.

La compagnie opérera dans un premier temps deux vols quotidiens, selon les modalités suivantes :
- Le vol AZ806 partira de Rome Fiumicino à 09h15 et arrivera à Tel Aviv Ben Gurion à 13h35 (heure locale).
- Le vol retour AZ807 quittera Tel Aviv Ben Gurion à 14h55 pour une arrivée à Rome Fiumicino à 17h40 (heure locale).

- Le vol AZ810 décollera de Rome Fiumicino à 22h50 et atterrira à Tel Aviv Ben Gurion à 03h10 le lendemain (heure locale).
Le vol AZ809 repartira de Tel Aviv Ben Gurion à 05h15 (heure locale) avec une arrivée prévue à Rome Fiumicino à 08h05 (heure locale).

Ces horaires, indique la compagnie, assurent des correspondances optimisées vers et depuis Tel Aviv sur l’ensemble du réseau ITA Airways grâce à son hub de Rome Fiumicino.

La ligne sera desservie par l’Airbus A321neo doté de trois cabines : Business Class (sièges full flat-bed), Premium Economy et Economy.


