ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

ITA Airways rétablit sa liaison directe entre Rome et Tel Aviv

ITA Airways rétablira sa liaison directe entre Rome Fiumicino et Tel Aviv Ben Gurion dès le 1er janvier 2026. Deux vols quotidiens seront proposés à bord d’un Airbus A321neo configuré en trois classes.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 31 Octobre 2025

Lu 138 fois