Rapprochement ITA, Lufthansa : vers une réduction de la concurrence ?

"En ouvrant une enquête approfondie, nous entendons poursuivre l’examen de l’opération et veiller à ce que l’acquisition d’une participation dans la société ITA ne réduise pas la concurrence dans le trafic court-courrier et long-courrier et qu’elle n’entraîne pas une hausse des prix, une diminution des capacités ou une baisse de la qualité des services de transport aérien de passagers à destination et au départ de l’Italie."

L'opération pourrait engendrer, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les concurrents la fourniture de services de transport aérien de passagers au départ et à destination de cet aéroport.La Commission examinera également les éventuels effets négatifs de l'opération sur les liaisons pour lesquelles d'autres compagnies aériennes s'appuient sur le réseau national et court-courrier d'ITA pour exercer leurs propres activités, de tels effets pouvant nuire à leurs services vers des destinations internationales également desservies par Lufthansa.La Commission dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 6 juin 2024, pour prendre une décision.a déclaré Margrethe Vestager , vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.