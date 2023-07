ITA - Lufthansa : Je t’aime, moi non plus ! 🔑

Quelques indiscrétions nous arrivant depuis l’autre côté des Alpes nous renseignent sur ce que le groupe Lufthansa a réussi à négocier.



Dans une note confidentielle des avocats du ministère de l'Économie sur le contrat ITA - Lufthansa, il est souligné que les Allemands pourront légitimement se retirer dans deux cas.



La première si une continuité d'activité est trouvée entre l'ex-Alitalia et ITA.



La seconde, dans le cadre des poursuites d'anciens employés d'Alitalia obligeant ITA à les réintégrer.



Deux circonstances qui ont déjà eu lieu avec la condamnation du tribunal de Rome ayant donné raison à 77 anciens salariés d'Alitalia qui doivent désormais, sous réserve de recours, être embauchés par l'entreprise dirigée par Fabio Lazzerini.



"Il est envisagé que si de tels événements se produisent, après la date d'exécution, Lufthansa aura le droit de se retirer d'ITA et de recevoir, en remboursement intégral, le montant de l'intégralité de l'investissement réalisé dans ITA jusqu’à cette date" , peut-on lire dans la note du cabinet d'avocats Gianni & Origoni, en date du 14 juin dernier.



Concernant les détails de l’opération, Lufthansa entrera au capital d'ITA avec une augmentation de capital réservée de 350 millions.



Mais l'opération aura lieu "sous réserve de la souscription par le MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) d'une nouvelle augmentation de capital de la société de 250 millions".



Preuve que la compagnie italienne n’est pas en grande forme en cette année 2023 après une année 2022 qui s’est soldée par une perte d’environ 498 millions d’euros.



La cession complète de la participation par le Trésor interviendra au plus tard en 2033 via une option d'achat accordée à Lufthansa et une option de vente entre les mains du MEF qui conservera une participation dans ITA qu i "sera garantie d'une gouvernance adaptée à la gestion de l'entreprise visant à assurer la réalisation des objectifs du plan industriel" , peut-on encore lire dans le document avec "l'implication prééminente de Lufthansa dans la gestion d'ITA et un pouvoir de contrôle sur la gestion par la MEF".



Cette notion de continuité d’activité entre l’ex-ATALIA et ITA semble quelque peu problématique et fait peur à Lufthansa qui ne veut pas hériter des 1300 dossiers de contentieux en cours tout en voulant bien sûr récupérer l’intégralité des précieux slots et créneaux d’Alitalia.



Les rédacteurs de l’accord de vente auront dû faire dans la dentelle.