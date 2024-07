ITA Airways : feu vert de l'Europe au rachat par Lufthansa

Lufthansa et le MEF ont ainsi annoncé des "mesures correctives" sur les vols courts et longs courriers concernés ainsi que sur l'aéroport de Milan - Linate.



Ainsi, Lufthansa et le MEF mettront notamment " à la disposition d'une ou de deux compagnies aériennes concurrentes les actifs nécessaires pour leur permettre de démarrer des vols sans escale entre Rome ou Milan et certains aéroports d'Europe centrale " indique la Commission Européenne.



L'entreprise issue de la concentration conclura aussi "des accords avec des concurrents afin d'améliorer leur compétitivité sur les liaisons long-courriers qui suscitent des préoccupations, par exemple des accords interligne ou d'échange de créneaux" .



Enfin, Lufthansa et le MEF transféreront "des créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Linate aux bénéficiaires des mesures correctives pour les liaisons court-courriers."