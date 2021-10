France Montagnes : François Gaillard succède à Jean-Marc Silva

Jean-Marc Silva dirige France Montagnes depuis sa création en mars 2010. Animé d’une passion pour la montagne depuis son plus jeune âge et après 42 ans de service dans l’industrie et le tourisme en ayant commencé chez Pomagalski en 1979, il prendra sa retraite aux Arcs - Bourg Saint Maurice à partir du 1er février 2022.Le poste de directeur de France Montagnes sera occupé au début de l’année 2022 par, qui retrouve sa Savoie d’origine après 17 ans passés à la direction d’ ONLYLYON Tourisme et Congrès. France Montagnes est une association regroupant les principaux acteurs du tourisme de montagne en France afin de promouvoir la montagne comme destination touristique à l'échelle nationale et internationale.