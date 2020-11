France Montagnes : "Nous sommes prudents mais confiants pour les vacances de fin d'année"

Malgré la déclaration d'Olivier Véran, Ministre de la santé : « Noël ne sera pas une fête normale cette année », les stations de montagne veulent croire aux fêtes de fin d'année.



Confinement oblige certaines stations telles que Val d'Isère ont reporté leur week-end d'ouverture initialement prévu les 28 et 29 novembre 2020. Idem pour Tignes et son glacier qui a dû écourter son ouverture : "Le domaine skiable de Tignes, qui avait ouvert le 17 octobre dernier, fermera donc ses portes dès demain soir (vendredi 30 octobre 2020 ndlr) et jusqu’au 1er décembre a minima. Nous étions prêts le 17 octobre pour accueillir les passionnés de ski… nous le serons à nouveau dès que le contexte sera favorable !", expliquait la station dans une publication sur Instagram.



Pour autant, les stations poursuivent leurs efforts pour préparer leur domaine skiable, à l'image de l'Alpe d'Huez : "Nous continuerons, dans les jours et les semaines à venir, à préparer notre domaine skiable afin que la station puisse ouvrir ses portes dès le 5 décembre comme prévu initialement".



Et c'est aussi ce message que souhaite faire passe France Montagnes par la voix de son directeur général Jean-Marc Silva : "Nous continuons à nous préparer pour pouvoir accueillir les clients dans les meilleures conditions et dans le respect des protocoles sanitaires, à la fin du confinement dès que nous aurons le feu vert. Le tour de vis actuel permettra j'en suis sur de pouvoir passer les vacances de fin d'année à la montagne" .



Dans un communiqué Jean-Luc Boch, Président de France Montagnes et de l’ANMSM (Association Nationale des Maires de Stations de Montagne). ajoute : "Face à ce second confinement et une situation qui évolue quotidiennement, nous travaillons sur la base de la connaissance de nos clients, de l’expérience de la gestion du parcours client et de la parfaite maitrise de nos territoires pour pouvoir ouvrir l’ensemble des stations de ski françaises. Nous pouvons assurer que l’ensemble des acteurs et forces économiques qui compose les stations de ski françaises poursuivent la préparation de la saison. Nous allons travailler dans les prochaines semaines avec le gouvernement pour permettre dès que ce sera possible le meilleur accueil de nos clients" .