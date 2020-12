MontagneMaG : une “Verticale” qui tombe à pic !

Montagne MaG, nouvelle “verticale” de votre portail préféré, va consacrer un nouvel onglet aux problématiques du tourisme en montagne et à ses acteurs.



Pendant des années, le ski définissait et limitait quasiment les sports d’hiver à ce seul sport.



Aucune des nouvelles glisses (Snowboard, monoski…) n’est parvenue à détrôner les spatules, dont les dérivées : forfaits, location matériel, leçons…) représentent toujours près de 90% des revenus économiques du secteur.



Mais peu à peu, les choses changent. Les “vacances à la neige” ce n’est plus seulement faire du ski mais également profiter, toutes générations confondues, du formidable potentiel d’activités développées par les stations et villages de montagne au cours des 20 dernières années.



La digitalisation à tout crin des stations (réservations, paiement, locations…) a changé aussi la donne. Les installations et les équipements, de plus en plus sophistiqués, proposent, bien être en tête, une incroyable variété de loisirs aux visiteurs.



Ces derniers sont aussi de plus en plus sensibles aux questions d’environnement et aux efforts des gestionnaires pour impacter le moins possible les ressources naturelles.



"Acteurs majeurs de l’aménagement durable en montagne, les domaines skiables ont engagé des politiques novatrices et responsables. Le savoir-faire des exploitants de remontées mécaniques est désormais appelé par les villes et les sites touristiques qui voient dans le transport par câbles, un nouveau moyen de transport en commun." , rappelle Domaines skiables de France.