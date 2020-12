Images, symbolisme, imaginaires : la montagne doit-elle se réinventer ?

Entrée très tôt dans l’imagerie touristique, la montagne a connu ses plus belles heures dès lors qu’elle a su se parer de blanc et mettre en valeur ses glaciers, ses neiges éternelles et ses plus hauts sommets vaincus par des alpinistes intrépides.



Lesquels ont façonné en grande partie à la fois la mythologie touristique et la mythologie de cet ailleurs étrange considéré comme particulièrement dangereux.



Si l’on en croit l’Histoire, l’alpinisme est inventé au pied du Mont Blanc conquis dès 1786, dans une station historique : Chamonix.



Pratique élitiste, l’alpinisme ne s’en démocratise pas moins pour donner naissance aux premiers clubs et expéditions. Le Club alpin français nait en 1874 et contribuera grandement à l’essor du tourisme en montagne et à la survie de régions en voie de désertification.



Mais, il a fallu attendre les années soixante et l’avènement de l’or blanc pour que la montagne s’inscrive dans les pratiques touristiques des Trente Glorieuses et suscite l’engouement d’une classe moyenne en plein développement.



Les Jeux Olympiques d’hiver de 1968 à Grenoble et la moisson de médailles recueillies par les skieurs français apportera à cet engouement une contribution d’autant moins négligeable que, dans une époque en bonne santé économique, les stations de ski n’en finissaient pas d’accrocher leurs constructions de béton et de lancer câbles de téléphériques et téléskis à l’assaut des hauteurs.



Acquis par une classe moyenne en quête de nouvelles sensations et de compléments iconographiques permettant d’afficher une forme de réussite sociale, ces biens immobiliers donnèrent un coup de fouet massif au développement d’une pratique vedette : le ski !



Loin des dangers d’hier, une montagne sécurisée, chaleureuse, familiale, accueillante, dynamique et ludique entrait dans les imaginaires de la deuxième moitié du vingtième siècle et s’y installait pour un bon demi-siècle et diversifiait son offre de loisirs : renouant avec des pratiques anciennes comme la raquette, le chien de traineaux ou le ski de fond et avec des pratiques nouvelles comme le free-style.



Entre folklore et avant-gardisme, la mosaïque de la montagne en hiver est infinie.