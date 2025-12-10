TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Nouvelles Frontières lance une gamme de circuits « Saveurs »

11 circuits et autant de destinations


Pour se différencier, Nouvelles Frontières joue encore davantage la carte de « l’expérientiel » avec une nouvelle gamme de circuits « Saveurs », d’ores et déjà en vente sur le site de TUI France et dans les agences de voyages.


Rédigé par le Vendredi 12 Décembre 2025

Christophe Fuss, directeur général de TUI France - Photo : TUI France
Christophe Fuss, directeur général de TUI France - Photo : TUI France
À l’heure où l’IA irrigue de plus en plus le monde du voyage au risque de banaliser les offres, Nouvelles Frontières, l’une des marques de TUI France, a décidé de jouer encore davantage la carte de « l’expérientiel ».

Ou plus exactement de miser sur la différenciation des expériences, en lançant une nouvelle gamme de circuits baptisée « Saveurs ».

D’ores et déjà en vente sur le site de TUI France et en agences de voyages, cette gamme « Saveurs » se concrétisera sur le terrain à compter d’avril 2026.

À son actif, onze circuits et autant de destinations : Portugal, Inde, Jordanie, Oman, Canada, Sénégal, Ouzbékistan, Pérou, Argentine, Thaïlande, Vietnam.

C’est justement en marge d’un voyage de presse au Vietnam - une destination où la marque a doublé ses volumes depuis deux ans - que Christophe Fuss, directeur général de TUI France, a annoncé le lancement de la nouvelle gamme.

Des circuits « Saveurs » pour « éveiller les cinq sens »

Cours de cuisine à bord d’une jonque, dans la baie d’Halong au Vietnam - Photo : PB
Cours de cuisine à bord d'une jonque, dans la baie d'Halong au Vietnam - Photo : PB
« Notre idée, a expliqué Christophe Fuss, c’est d’éveiller les cinq sens en proposant à nos clients de vivre des expériences originales qui font la différence.

Bien sûr, ces expériences viendront en complément de la visite des sites incontournables pour découvrir la destination ».

Ces circuits « Saveurs » s’inscrivent dans une réflexion plus large de Nouvelles Frontières pour « renforcer son ADN », rajeunir un peu sa clientèle et aller chercher non seulement de nouveaux clients, mais aussi « tous les types de clients. »

Les expériences qui caractérisent la nouvelle gamme « Saveurs » sont déclinées sur le thème de la gastronomie de manière extrêmement variée.

Pour chaque circuit, entre 4 et 6 dates de départ

En deux ans, Nouvelles Frontières a doublé ses volumes sur le Vietnam. Ici, la célèbre baie d’Halong - Photo : PB
En deux ans, Nouvelles Frontières a doublé ses volumes sur le Vietnam. Ici, la célèbre baie d'Halong - Photo : PB
Prenons le cas du Vietnam. Les circuits « Saveurs » permettront aussi bien d’expérimenter des restaurants de rue dans des lieux pittoresques que de participer à des cours de cuisine pour apprendre à confectionner des rouleaux de printemps, de se joindre à une séance de pêche au calamar, de se promener dans des vergers ou des rizières, de se faire expliquer la culture du riz, de se balader sur un marché de fruits et légumes, et ainsi de suite…

« Pour ces circuits, nous restons sur la gamme de prix habituelle de chaque destination », a précisé à TourMaG Jean-Baptiste Delsuc, le directeur du tour-operating chez TUI France.

Pour faire connaître cette nouvelle gamme, une campagne de communication B2B est prévue en janvier 2026.

Pour chaque circuit, entre 4 et 6 dates de départ sont d’ores et déjà programmées à partir d’avril 2026.

Cette nouvelle gamme sera davantage développée dans la brochure 2026-27, avec l’arrivée de destinations supplémentaires. « Il est trop tôt pour en dire plus, mais nous comptons au moins doubler le nombre de destinations », nous a précisé Jean-Baptiste Delsuc.

Publi-news

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

DESTIMAG

Production

AirMaG

Transport

La Travel Tech

LuxuryTravelMaG

Hébergement

Futuroscopie

Voyages Responsables

CruiseMaG

Emploi & Formation

TravelManagerMaG

