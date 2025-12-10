Nouvelles Frontières lance une gamme de circuits « Saveurs »

À l’heure où l’IA irrigue de plus en plus le monde du voyage au risque de banaliser les offres, Nouvelles Frontières, l’une des marques de TUI France, a décidé de jouer encore davantage la carte de « l’expérientiel ».
Ou plus exactement de miser sur la différenciation des expériences, en lançant une nouvelle gamme de circuits baptisée « Saveurs ».
D’ores et déjà en vente sur le site de TUI France et en agences de voyages, cette gamme « Saveurs » se concrétisera sur le terrain à compter d’avril 2026.
À son actif, onze circuits et autant de destinations : Portugal, Inde, Jordanie, Oman, Canada, Sénégal, Ouzbékistan, Pérou, Argentine, Thaïlande, Vietnam.
C’est justement en marge d’un voyage de presse au Vietnam - une destination où la marque a doublé ses volumes depuis deux ans - que Christophe Fuss, directeur général de TUI France, a annoncé le lancement de la nouvelle gamme.
Des circuits « Saveurs » pour « éveiller les cinq sens »
« Notre idée, a expliqué Christophe Fuss, c’est d’éveiller les cinq sens en proposant à nos clients de vivre des expériences originales qui font la différence.
Pour chaque circuit, entre 4 et 6 dates de départ
En deux ans, Nouvelles Frontières a doublé ses volumes sur le Vietnam. Ici, la célèbre baie d’Halong - Photo : PB
Prenons le cas du Vietnam. Les circuits « Saveurs » permettront aussi bien d’expérimenter des restaurants de rue dans des lieux pittoresques que de participer à des cours de cuisine pour apprendre à confectionner des rouleaux de printemps, de se joindre à une séance de pêche au calamar, de se promener dans des vergers ou des rizières, de se faire expliquer la culture du riz, de se balader sur un marché de fruits et légumes, et ainsi de suite…
« Pour ces circuits, nous restons sur la gamme de prix habituelle de chaque destination », a précisé à TourMaG Jean-Baptiste Delsuc, le directeur du tour-operating chez TUI France.
Pour faire connaître cette nouvelle gamme, une campagne de communication B2B est prévue en janvier 2026.
Pour chaque circuit, entre 4 et 6 dates de départ sont d’ores et déjà programmées à partir d’avril 2026.
Cette nouvelle gamme sera davantage développée dans la brochure 2026-27, avec l’arrivée de destinations supplémentaires. « Il est trop tôt pour en dire plus, mais nous comptons au moins doubler le nombre de destinations », nous a précisé Jean-Baptiste Delsuc.